【武漢肺炎】各地醫療物資短缺　醫護人員為節省防護服要著尿片

湖北武漢爆發的新型冠狀病毒肺炎肆虐全國，內媒《國際金融報》今日（28日）報道，全國範圍內均出現醫療物資緊缺的情況。

+ 6 + 5 + 4

《國際金融報》報道指，當前需要捐贈物資的醫院多達140家。其中，武漢的醫院達到32家、黃岡達到23家、黃石7家、宜昌11家、咸寧7家、孝感11家、隨州8家。除了湖北，河南、河北、山東、山西、湖南、四川也有醫院被列在需要捐贈物資名單中。

昨日（27日），浙江省政府新聞辦將舉行新聞發布會。會上，浙江省經信廳廳長徐旭表示，未來4天，據省衛生健康委員會統計，浙江醫用外科口罩缺口約400萬，防護服缺口近兩萬件。同日，上海市第四人民醫院發布接受社會捐贈公告稱，醫院開通接受社會捐贈通道。

在新型冠狀肺炎定點醫院面向社會籌集的醫療物資中清單中，常見收集物品包括外科口罩、醫用防護口罩、防護服、免洗手消毒液、過氧乙酸消毒溶液等。一家醫院的採購負責人在微信義工群組表示，該醫院嚴重欠缺防護服，醫護人員一天24小時不吃不喝不敢上廁所，只能穿成人尿片。

中國青年網也報道，值守長沙市第三醫院的醫生歐丹表示，為了避免一次性防護服的浪費，他們盡量不喝水，避免上廁所。

義工：經銷商趁機漲價

《國際金融報》報道又指，一名負責籌集物資以支援武漢疫情的義工表示，「現在前線消耗太大了，口罩就是供不應求了。表面上看起來相關社會捐贈不少，但還是以民用、軍用偏多。醫院對口罩的要求本來就高，尤其是應對新型病毒就更不能馬虎。」

有籌集物資的義工表示，「最生氣就是有些經銷商漲價。平時口罩一個都不到幾毛錢，現在可能要2塊甚至更多。你把相關證明材料給他們以後，他們還遲遲發不了貨。因為排隊的醫院很多，讓人很著急。而且，還有買到假貨的風險。」

（國際金融報／中國青年網）