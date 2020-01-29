【武漢肺炎】最高法：武漢8人散布「SARS」信息非完全捏造應寬容

武漢﻿新型肺炎出現以來，網絡上充斥着不少虛假資訊，也有一些網民因發布的消息被當局認定為虛假信息而受到處罰。今年初，武漢有8人因散布「華南水果海鮮市場確診7例SARS」的謠言，被警方傳喚處理。 不過，隨著新型肺炎疫情持續擴散，不少網民認為，上述事件的處理方式不利於疫情防控。《環球時報》總編胡錫進亦發微博呼籲武漢市公安局重新開展調查。 最高人民法院周二（28日）在微信公眾號發表文章談論謠言治理，其中指出，這8人發布的內容並非完全捏造，反而可能有利於更好地防控新型肺炎，「我們對這樣的『虛假信息』理應保持寬容態度。」

最高人民法院發文談謠言治理。（資料圖片）

文章稱，如果機械地理解適用法律，的確可以認定，鑑於新型肺炎不是SARS，說武漢出現了SARS，屬於編造不實信息，且該信息造成了社會秩序的混亂，符合法律規定的編造並傳播虛假信息的行為，給予其訓誡或行政處罰甚至刑事處罰，都有其正當性。

但文章話鋒一轉稱，事實證明，儘管新型肺炎並不是SARS，但是信息發布者發布的內容，並非完全捏造。如果社會公眾當時聽信了這個「謠言」，並且基於對SARS的恐慌而採取了佩戴口罩、嚴格消毒、避免再去野生動物市場等措施，這對今天更好地防控新型肺炎，可能是一件幸事。

錯誤打擊謠言恐削弱群眾基礎

文章指出，只要信息基本屬實，發布者、傳播者主觀上並無惡意，行為客觀上並未造成嚴重的危害，對這樣的「虛假信息」理應保持寬容態度。試圖對一切不完全符合事實的信息都進行法律打擊，既無法律上的必要，更無制度上的可能，「甚至會讓對謠言的打擊走向法律正義價值的反面，成為削弱政府公信力的反面教材，成為削弱中共群眾基礎的惡性事件，成為境內外敵對勢力攻擊的無端藉口。 」

武漢肺炎疫情擴散，本港亦有民眾搶購囤積食物。（資料圖片）

信息公開是治本之道

文章又指，虛假信息起源於信息公開的不及時、不透明，群眾基於對自身安全的焦慮，在面對突發公共衛生事件時，存在一定程度的慌亂，是人之常情，應予理解。如果在這種時刻，有關信息及時、全面地公開，群眾的疑慮自然會削減。但是，如果信息公開不及時、不透明，群眾基於其社會交往圈與自己的生活經驗，往往容易聽信並傳播各種謠言。

文章強調，解決謠言問題，依法處理是治標，信息公開是治本。「我們做好了信息公開工作，群眾就會將公開的信息和自己獲知的謠言相對比，久而久之，當群眾發現政府公開的信息永遠正確時，謠言就自然失去了群眾基礎。」

文章稱，反之，如果謠言一次次被現實證實，那麼群眾在突發事件面前，會自然地選擇相信謠言。要從中吸取深刻教訓，遇到突發公共衛生事件，寧可把對群眾的警示講得更嚴肅一些，寧可把局勢形容得相對嚴峻一些，以此激發起群眾對公共衛生事件的高度重視。

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自媒體時代難有效管控信息

文章進一步指，虛假信息還起源於特殊的自媒體環境，今天的媒體環境與「非典」時期有根本差異，官方媒體對信息傳播的主導權被打破。在海量的信息中，任何試圖掩蓋真相的嘗試都只是徒勞，傳統的信息管控措施也很難再有效實施。「與謠言的鬥爭，本質是一個如何爭取群眾的問題。今天的中國，基於其開放和自由，對一些不實信息並不進行管制」。

不過，文章也強調，謠言涉及疫情狀況，污衊國家對疫情管控不力，捏造醫療機構對疫情處置失控、治療無效等，造成社會秩序混亂的，依法必須嚴厲打擊。

（最高法）