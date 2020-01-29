【武漢肺炎】新華社評論：戰勝恐慌情緒　科學理性防控疫情

﻿武漢肺炎疫情持續蔓延，官媒新華社28日（周二）刊發署名「辛識平」的評論文章稱，在非常時期，我們既要抗擊病毒，也要戰勝恐慌情緒，科學理性防控疫情。

武漢肺炎疫情在中國各個省區蔓延，交通運輸，人口流動是個很大的因素。圖為2020年1月22日戴着口罩的乘客在上海火車站乘車。（Reuters）

文章稱，未知的病毒來勢洶洶，非理性的恐慌同樣令人心憂。面對疫情，涵養健康的心態，保持理性冷靜，至關重要。既不能掉以輕心、在防控方面有絲毫鬆懈，又不能坐立不安、亂了陣腳亂了心神。

文章指，保持理性，貴在辯證觀察形勢。一方面，疫情還在發展，形勢依然嚴峻，我們與病毒的鬥爭還將繼續下去。另一方面，各地的防控工作逐漸步入正軌，從中央到地方，從城市到鄉村，各項工作正在得到加強，一張覆蓋十幾億人的聯防聯控網絡正在形成。在全國人民共同努力下，事態正在向積極的方向發展。

文章指，恐懼源於未知，我們對於新型冠狀病毒的了解有一個過程。隨著防控的加強、各方研究的深入，一些謎團正在陸續破解，相關疫苗已啟動研發，診療方案也越來越完善。以往應對突發公共衛生事件的實踐也啟示我們，用好科學這一利器，我們完全能夠找到戰勝病毒的辦法，打贏疫情防控阻擊戰。

文章最後稱，戰勝恐慌，既需要心理疏導，也需要辦實事、求實效來「打底」。突如其來的疫情好比出其不意的考題，考驗著各地各部門的組織能力、動員能力、應急保障能力等。這是一場治理能力的大考，也是一場幹部作風的大考。行動是無聲的說明，實效是最管用的定心丸。各項責任有人扛，一件件工作做實了，一個個問題解決了，才能驅散人們心頭的陰霾，激發出同心協力戰勝疫魔的強大正能量。

（新華社）