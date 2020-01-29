【武漢肺炎】疑似病例新增數27日一度出現下降

昨天（28日），衛生應急辦公室發佈了新型肺炎的通報：27日，30個省（區、市）報告新增確診病例1771例，新增疑似病例2077例。媒體梳理1月20日以來的內地疫情通報，發現新增疑似病例數在27日首次出現下降。

據此前通報，20日新增疑似病例27例，21日新增疑似病例26例，22日新增疑似病例257例，23日新增疑似病例680例，24日新增疑似病例1118例，25日新增疑似病例1309例，26日新增疑似病例3806例，27日新增疑似病例2077例。

不過，今天（29日）衛生應急辦公室通報，28日全國新增確診病例1459例，新增死亡病例26例（湖北省25例、河南省1例），新增治癒出院病例43例，新增疑似病例3248例，雖然確診病例有所下降，但疑似病例又重新出現上升趨勢。

參與過2003年非典的發病及免疫學機制研究的北京大學基礎醫學院免疫學系教授王月丹告訴經濟觀察網，新增疑似病例的下降是一個好的跡象，但不能盲目樂觀：「新增疑似病例的下降是因為原來疑似病例已經確診或者排除了，臨床有症狀的人減少了，但是疫情的拐點要看確診的病例資料。還有，高峰不一定是拐點，也有可能出現另一個高峰，因為其他因素，可能出現雙峰或者多個流行高峰的情況。」

此前，新華社28日在官方微博刊出與國家衛健委高級別專家組組長鍾南山的權威訪談，鍾南山指出整場疫情何時才會達到高峰並回落很難絕對地估計，「不過我想應該在一周或者10天左右達到高峰，不會大規模地增加了。」

（經濟觀察網）