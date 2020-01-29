軍媒「生物基因戰爭」舊文被重發　網民：不搞陰謀論但要警惕

搜狐號「國防時報熱點」28日（周二）發表「中國國防報突然發文：讓生物戰爭走進國防視野」一文，經核查內容為解放軍報社主辦的《中國國防報》兩篇分別於2011年及2014年發表的文章，有網民表示多年前的文章重發，應有特別含意。

搜狐號「國防時報熱點」28日（周二）發表「中國國防報突然發文：讓生物戰爭走進國防視野」一文。(網頁截圖)

「國防時報熱點」發表的帖文，上半部分為於2011年原載《中國國防報》的文章《讓生物戰爭走進國防視野》，文章指，採取以下措施或是未雨綢繆之策：樹立新時期生物國防的戰略地位，制定生物國防計劃，提高全民生物國防意識；堅持統一集中管理，把水和糧食等關係到人民健康和民族安全的戰略產業和命脈領域，牢牢掌握在國家公共部門手中；重視基因技術研究，集中國家力量力爭走在世界基因研究前列，切實增強生物國防的科技儲備和生物戰爭的應對能力。

文章又指，美國推出的旨在強化生物國防的「布薩特計劃」，就暴露出了可用作進攻性武器的轉基因生物的冰山一角。對此，我們一定要保持高度警惕，未雨綢繆，加強防範，切實築牢確保國家安全的生物國防。

帖文的下半部分為2014年原載《中國國防報》的文章《基因戰爭，你不得不防》。文章指，據報道，美國、以色列等國，都有研究基因武器的計劃。據悉，美國、俄羅斯等已經研製出一些基因武器。

文章又指，要研製新型探測和防護器材，做到有效識別和防護，並針對敵人可能實施基因戰的戰法、途徑和手段進行專門研究，及早制定行動預案。只有這樣，在未來可能面臨的基因威懾與反威懾的鬥爭中，才不至於受制於人。

網民熱議：

「不搞陰謀論，但是國防安全確實要重視，像轉基因產品，人類基因編輯之類，國民要有警惕心。」

「這種事情真的防不勝防，真的要重視起來。」

「所以這次？有生物戰爭的嫌疑？」

「背脊一陣發涼。」

「除了恐怖，其他無感。」