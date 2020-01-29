【武漢肺炎・調查】內地民眾被迫「宅」在家　這幾天都在做甚麼？

武漢肺炎疫情來勢兇猛，內地民眾幾乎不出門的日子已快要一周。隨着春節假期的延長，「宅」在家的狀態恐怕還要延續一陣子。 除了在網上關心疫情，在這個特殊的春節裏，內地民眾的生活到底是怎樣的？內媒《澎湃新聞》日前進行一項「新冠肺炎疫情期間公眾生活方式與心態調查」（截至1月27日），樣本數為1029份，用調查結果展示內地民眾「宅在家」的生活百態。

疫情裏的情緒：湖北人最「焦慮」

疫情期間，人們呈現的情緒狀態是怎樣的？總體來看，「難過」、「焦慮」兩種情緒的分數最高，成為近期內地民眾的情緒關鍵詞。其中，作為疫情發源地的湖北最感「焦慮」，在「心煩」、「難過」等指標上也顯著高於平均水平。

正面情緒方面，內地民眾對疫情基本保持「自信」，尤其以四川、湖南、山東等地為代表。例如四川民眾，總體呈現低「焦慮」、低「恐懼」、高「自信」的情緒狀態。

6成人幾乎無外出 僅1成走訪親友

內地官方應對疫情，呼籲減少外出，避免疾病傳播。調查結果顯示，6成人幾乎天天待在家中，另有1/3表示只是偶爾外出，僅有3%頻繁外出。

1月29日，重慶主城區一公園內，小朋友戴著口罩玩耍。（中新社）

數據進一步顯示，內地民眾外出最主要是為購物，比如採購生活用品。其次為散步、學習、就餐，但比例已經很低。春節期間的常規活動「走親訪友」已下降至10.5%，成為今年非常不流行的活動之一。

另外，平均各省市所有受訪者提供的目測數據，他們認為，今年的街道人流量下降了66%。

居家活動：最多人上網、聊天

至於民眾在家的活動，與往年相比，約半數人表示在家上網的時長顯著增加。一方面是了解最新的疫情資訊。另一方面，上網被認為是在家期間最輕巧的娛樂方法。

此外，看電影、聽音樂、打機也成為人們打發時間的主要選擇。與親友交流和互動時間也隨之增多。外出打牌等新春常見活動已經大幅度減少。

78%認為疫情不會超過2個月

調查結果顯示，內地民眾對疫情治理保持樂觀。過半數認為疫情不會超過1個月，78%認為疫情不會超過2個月。僅有個位數比例的受訪者認為疫情將持續超過4個月。

至於人們最害怕的，數據顯示，擔心「傳染給家人」在各個年齡段均位列第一。除去20歲以下的年輕人，「死亡」在其它年齡段的人們心中相對沒那麼重要。

（澎湃新聞）