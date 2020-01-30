【武漢肺炎】人民大學專家：武漢「戰疫」為何最初忙亂無序？

﻿武漢肺炎疫情持續擴散，內地展開抗疫作戰，不過在疫情最初時期，武漢方面的應對顯得忙亂無序亦缺乏經驗。 中國人民大學公共管理學院國家安全研究中心主任王宏偉周三（29日）發表文章指出，這暴露的不僅是疫情發布速度、病源查找確定速度、醫療物資供應等問題，同時促使人們反思一個根本的問題：如何進一步完善應急管理體制，實現應急體系和能力現代化。

沙士後構建應急管理體系

文章稱，17年前，在總結沙士（SARS）疫情應對經驗的基礎上，中國構建了以綜合性為主要特徵的現代應急管理體系，對自然災害、事故災難、公共衛生事件和社會安全事件分類管理、綜合協調。國務院辦公廳內設應急辦，履行應急值班、訊息彙總和綜合協調職能。應急辦對衛生部應急體系與制度建設進行指導。當重大疫情超越衛生系統應對能力範疇時，應急辦發揮綜合協調作用，調動、整合多個部門以及企業、社會共同參與。

2018年3月19日，應急管理部正式組建成立。（資料圖片）

應急管理部須擁更高權威

文章指出，然而，應急辦因規格低而難以協調。直到2018年的中共十九屆三中全會，整合了11個部門的13項職責，組建了全新的應急管理部，負責主要自然災害和事故災難應對。公共衛生事件與社會安全事件的主責部門分別是衛健委和公安部。但是，原國務院辦公廳的應急管理職責被劃轉到應急管理部，應急管理部仍然具有對各類突發事件綜合協調的職責。應急管理部還被賦予編制國家總體應急預案並指導衛生等部門制定、修訂預案之責。

文章續指，在整合到應急管理部的國家減災委、國家防汛抗旱指揮部、國務院抗震救災指揮部、國務院安委會等4個高層次議事協調機構中，衛生部門都是成員單位，因為災害事故的處置離不開醫療救援。表面上看，應急管理部需要而且能夠協調衛健委。但是，作為兩平級的正部級單位，應急管理部要協調衛生部門必須擁有更高的制度權威。而且，從此次疫情應對看，構建統一領導、權責匹配、權威高效的應急能力體系迫在眉睫。

武漢應對疫情的表現，顯示缺乏日常的應急機制準備。（資料圖片）

武漢疫情應對準備不充分

文章認為，從性質看，新型冠狀病毒疫情是生物致災因子引發的重大公共衛生事件，也是一場巨大的社會危機，需要多個部門、多元主體共同應對。但是，衛生部門作為專業部門發現疫情後，難以協調其他部門第一時間響應。當疫情蔓延開來、引起中央重視後，各方面的力量和資源方才調動起來。而且，武漢疫情應對似乎沒有日常準備充分的應急機制在運行，一切都顯得忙亂無序。

文章進一步指，改革後，新成立的應急管理部門作為疫情聯防聯控機制的組成部份，在做好自身防護的同時，24小時枕戈待旦，以做到聞警即動。但是，應急部僅僅作為一種力量是不夠的，因為公共衛生事件應對實際需要高規格的常態應急管理機構協調。臨時成立指揮部以應對重大疫情的缺點，是不利於制度的更加成熟與定型，也不利於經驗和教訓的積累。

疫情爆發後，武漢停止火車、飛機等對外交通。（資料圖片）

應急管理部門要協調應對公共衛生事件

文章提出，未來，應急管理部門不僅要統籌自然災害與事故災難應對，而且至少還要協調公共衛生事件應對，這樣可以實現常態衛生應急與非常態衛生應急結合。當一般疫情發生，衛生部門單獨可以應對；當重大疫情發生，衛生部門負責專業救治，應急部門負責綜合協調。另外可以做到防救結合，平時衛生部門做好疫病防控，應急部門指導衛生部門做好應急準備，提升國家總體應急能力。

文章最後強調，推進應急管理改革需要持續發力，而不能一蹴而就，為了加強對日益複雜、日益不確定突發事件的統一應對，中國必須提升應急管理部門綜合協調方面的權威，特別是國家建立應急指揮總部時，要將公共衛生事件處置職能整合進來，這有利於高效應重大疫情、有效維護公共安全和社會穩定。重大疫情是小概率事件，只有與災害與事故災難統一考量，才有可能不斷更新應急制度。