【武漢肺炎】專家：武漢輸出病例降到最低　元宵節將見明顯成效

中國疾控中心流行病學首席科學家曾光周三（29日）接受傳媒採訪表示，武漢輸出病例降低到最低，甚至降低到零，大概到農曆正月十五（元宵節，2月8日）應該看到明顯的成效。他認為，現在是一個時機，第一步一定要把武漢之外的病例迅速控制，也應該有決心和能力控制。

曾光表示，一定要把武漢之外的病例迅速控制。（人民日報）

疫情拐點來自武漢人民奉獻

對於多位專家近日表示，根據武漢近期疫情變化的數據，疫情拐點將要出現。曾光表示，這個判斷有一定道理，武漢人不出去，外地人不進來，14日的最長潛伏期，6天就有所變化，過後幾天還要有變化，這個變化對全國的影響是很大的。「現在我們戰場分兩部份，一個是武漢以外，一個是武漢和湖北省。所以我想我們這個拐點的出現，就是武漢人的貢獻。」

至於網上有言論認為，武漢的前期疫情通報和採取行動不夠及時，曾光指出，人們對這個疾病的認識是日新月異的，「它不暴露出來你怎麼判斷呢？我兩次去武漢感覺就不一樣，我們只能根據他的表現我們來做出推斷。對它傳播力大小，我覺得這是科學認識的問題。」

而第二波「春運」即將襲來，會有很多人乘上火車、飛機飛往全國各地，會不會出現第二波的疾病的爆發？曾光就指，公共衛生工作不是在理想狀態下做的，而是要兼顧到社會客觀正常運轉，要做最大程度上防範，及時發現病人及時隔離，在動態中解決問題，而不是在理想的靜態中解決問題。

曾光認為，民眾不需要對疫情過度反應。（資料圖片）

民眾不需要過度反應

曾光指出，民眾不需要過度反應，傳染病給人類社會帶來的損失，不但是疾病的病死損失，也包括恐懼和過度反應造成的損失。例如護目鏡是由醫務人員佩戴，老百姓沒必要戴。

他又指，流感大流行的時候，20%到30%得流感，因為是流感大家年年都來，大家就不覺得那麼恐怖了，但對新的傳染病有一種恐懼感。這次疫情很多都是輕症病例，在武漢以外城市的發現有病例不是那麼重，而沙士幾乎沒有輕症病例，亦沒有隱性感染，潛伏期沒有傳染性。

他進一步表明，武漢現在把這重心下放到社區，這個做法是對的，病人不要都到三甲（內地醫院「三級六等」等級劃分中的最高等級）醫院。但如果身處北京、上海、江蘇這些尚處在病情初期的地區，就還是建議去醫院。

（人民日報客戶端）