【武漢肺炎】「社區爆發」成最大噩夢　廣東深圳風險高？

截至30日下午1時36分，兩岸四地錄得逾7千7百宗武漢肺炎確診病例，其中廣東省錄得311宗，僅次於湖北省和浙江省。 現時幾乎整個湖北省都處於「硬封鎖」狀態，進出交通一律斷絕，約5千萬人「被隔離」；至於其他省市區也可說是實施「軟封鎖」，發出最高戒備級別，停止省際交通，呼籲民眾減少外出，其中廣東省更嚴陣以待，推行「蒙面法」，強制所有人在公共場所戴口罩。

湖北以外新病毒落地生根？

不論是「軟」抑或是「硬」，封城的效果都取決於一點：湖北以外有沒有大規模社區爆發。如果病毒已在他處落地生根，感染數字在短時間內飆升，選擇之一是繼續擴大「硬封鎖」的範圍，不過既然隔離湖北5千萬人都不奏效，再走舊路的操作難度不只會上升，防疫的邊際成效亦存疑，輿論迴響更可能偏於負面。

廣東省宣布延至下月上旬起才陸續復工復課。（中央社）

另一方面，如果封城後湖北以外病例增速減緩，甚至有所下降，中央就可以考慮逐步調低警戒級別，容讓國民重返生活常軌，經濟活動恢復正常運作。據專家所言，估計病毒潛伏期最長14天，那麼如要確保湖北以外無傳染源頭，至少都要由「硬封鎖」計起約兩星期才可下判斷，保守起見更可能需時1個月。

迄今為止，湖北省已「被隔離」約1星期，全國確診病例由不足1千宗，急增至超過7700宗。截至30日下午1時36分，兩岸四地確診7742宗病例，其中湖北確診4586宗，換言之湖北以外確診3156宗，佔總數約4成。單單驟眼看總體數字來看，情況似乎不容樂觀。

廣東現多宗「聚集性病例」

中央防疫小組在29日的判斷也十分謹慎：「當前疫情防控正在全面推進，防控力度持續加大，但疫情仍處於擴散階段，局部地區有迅速上升趨勢，形勢複雜嚴峻。」與此同時，北京市、廣東省和安徽省均公布，出現多宗「聚集性病例」，其中北京市更警告，疫情有可能由「輸入性」轉為「擴散性」，本地病例增加。

▼按圖學會選購正確口罩，及其他防疫小知識

+ 2

儘管如此，如果細讀地方政府的病例公布，疫情即使「處於擴散階段」，湖北以外未見得已出現「社區爆發」的險情。例如「聚集性病例」亦見諸於深圳和汕頭，情節都是患者從武漢返回家居後，傳染其家人，醫療機構可以鎖定傳播源頭，採取隔離和追蹤措施，病例性質亦屬「輸入型」，不足為社區爆發的證據。

深圳19日確診首宗病例，而截至30日下午1時36分，該數字已升至86宗。增幅看來驚人，但要留意的是，湖北以外的病例劇增，主要在國家主席習近平20日嚴辭批示前後，當中既涉及瞞報和不作為，也源於行政手續的延誤。無論如何，此前被忽略或壓下的病例一下子浮現，難免高估了確診病例的增幅。

「滯後」數據難作預測之用

更為要者，按深圳目前所公布病例細節，大部份患者「有湖北居住史、旅遊史或接觸史」；至於廣州市截至29日，在累計79宗確診病例中，武漢輸入相關病例77宗，僅2例暫未發現湖北相關接觸史。廣東全省則截至24日確診78宗，當時77宗與湖北輸入病例相關，餘下1宗為「有外省旅游史」。

▼按圖了解新型冠狀病毒從動物向人群傳播的過程

由此可見，單看與香港毗鄰的廣東省，病例增幅暫時仍以「輸入型」為主。不過必須再三強調的是，防疫工作絕不可鬆懈，因為以病毒傳染力之強，一日間就可能會引爆出「新狀況」，這是無法從「滯後的」歷史數據中預測的，上述資料整理只可以證明：湖北封省約1星期後，廣東省未見得有社區爆發的跡象。

就兩岸四地疫情來說，大致與廣東省軌跡相符，確診病例顯著上升，但暫時不能斷言湖北以外有地區已「大爆發」。然而不管是這個簡單推論，抑或是中央是否繼續封城，準確數據都是重要參考之一，否則就會差之毫釐，謬以千里，無怪乎中共中組部早前明言嚴肅問責「弄虛作假、失職瀆職的幹部」。