【武漢肺炎．觀察】沒有人是局外人：兩岸口罩之爭

中國大陸新型冠狀病毒肆虐，武漢肺炎疫情升温中。為因應疫情，台灣行政院長蘇貞昌於當地時間1月24日宣布自即日起停止口罩出口一個月，以供應台灣內部防疫需求。蘇貞昌雖未明說禁止出口到哪，但在疫情擴張之際，民眾對此政令對象很容易就會聯想中國大陸，也因此引發兩岸論戰。

為因應武漢肺炎疫情，台灣行政院長蘇貞昌於當地時間1月24日宣布即日起限制台灣口罩出口一個月，這個政策引發正反兩面的評價，爭議隨之而來。（Facebook@蘇貞昌）

這項措施使得部分政治人物與藝人提出批評，如台灣前總統馬英九稱這項措施失策、沒人性，並呼籲應該基於人道原則將口罩運送到大陸；台灣歌手范瑋琪則在個人臉書（Facebook）上稱做出此政策的行政院長是「狗官」。儘管范瑋琪事後刪除文章併為情緒性發言道歉，但仍引發台灣民眾的不滿，有民眾認為她沒有同理心，指人民幣讓她失了廉恥等惡語。

除了多有批判蘇貞昌政策之外，也有民眾為其「自救才救人」的說法護航，認為優先照顧台灣內部民眾的方向是正確的。這些尖鋭性的批判，在兩岸民眾間激起了層層漣漪。

台灣女歌手范瑋琪對於台灣政府限制口罩出口的政策不以為然，並批判蘇貞昌是「狗官」，此番言論引起台灣民眾的撻伐。（微博@范瑋琪）

此外，有台灣學者在台媒《自由時報》撰文批評范瑋琪與馬英九很虛偽。作者提到中共在外交上對台灣百般打壓，他認為台灣不是沒有愛心，而是中國大陸沒有感恩圖報、禮尚往來。類似的論調又將蘇貞昌口罩政策推往另一個兩岸對立的輿論深淵，兩岸民眾的敵對言論又得到提油添火式的助長。

平心而論，台灣政府在此時宣布口罩出口禁令，可能有其短期現實考慮，因為時逢春節，官方為了確保口罩囤貨充足，從而出此政策。但另一方面，台灣政府遇到澳洲大火時，立刻宣布捐贈10萬枚口罩。雖然台灣外交部後又改口稱將視武漢肺炎疫情調整捐贈數量，但對於全球性的武漢肺炎，則是以暫停出口加以處置。台灣政府的兩種態度差異，雖不能否認其防疫的初衷，但確實也容易落入兩岸對立的口舌之爭。

從台方口罩暫停出口的禁令延燒到兩岸對立，兩岸民眾彼此攻訐也讓防疫這場硬仗喪失焦點。當前應該將疫情擺在前，站在全球共同防疫的立場來思考台灣政府的應對之道，比如是否可滿足第一線的防疫人員的醫療口罩需求？此外，從全球醫療口罩實際生產狀況來看，是否供給無虞？

武漢肺炎疫情升温，中國大陸各地口罩供不應求。圖為北京時間1月21日，上海某家藥房掛出「口罩售罄」的告示。（AP）

此外，對台灣內部而言，官方政策必須要能回應現實需求，否則所有批判言論在政策不明下，最後都容易導向情緒發泄。從一開始蘇貞昌提到台灣口罩數量足夠，後來政府部門又改口擔心口罩不足，到最近一人三日內只能限買三個口罩，再到今日（1月30日）宣布口罩由政府統一徵購並進行統一調配。

從上述可知，政府政策與說法的反覆容易讓民心慌亂。在民眾對於疫情的擔憂恐懼，加上政府政策的朝令夕改之下，情緒容易佔上風，對於防疫本身毫無幫助。

事實上，病毒無分國界，疫情擴散開來之後，已是全球民眾共同面對的課題。在這時應該將眼光放遠，共同防疫。如果台灣官方在口罩等防疫物資政策上考量不甚周延，反而讓有心人大做兩岸文章，除了陷落更大的對立爭論之外，兩岸民眾排山倒海的情緒並不利於防疫，反而難以收拾。

全球疫情當前，感染人數的上升，其實也意味着自身與家人感染的風險在增加。因此，從這點來思考，兩岸民眾，甚至是全球民眾其實都在同一條船上，救人其實也是自保，「沒有人是局外人」。台灣一個口罩禁令政策牽扯出來的爭議，最後往兩岸情意結的方向延燒，嫌隙的加深只會讓船沉得更快，這是為政者與民眾都應該好好深思的問題。