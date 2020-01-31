【武漢肺炎】回望2003年沙士：阿里全員隔離，馬雲是怎麼熬過的？

武漢肺炎疫情持續。截止今日（31日）上午，內地已有逾9600宗確診個案，逾200名染病者死亡。 武漢肺炎與2003年的非典型肺炎（SARS）同樣由冠狀病毒引起，不少人把兩者相提並論。有人想起當年阿里巴巴一名女員工患上非典，導致公司需要全員隔離期間，阿里創辦人馬雲把疫情「熬過去」的事跡。

2003年沙士疫情亦相當嚴重。（資料圖片）

2003年4月，雖然廣州已經被定為疫區，但是中國進出口商品交易會（廣交會）還是照常舉行，阿里巴巴亦派員參加。幾日後，一位參加廣交會女員工因高燒送院，後正式公布為確診SARS病例。由於該同事從廣州回來後，正常回公司上了幾天班，按照規定，阿里巴巴全公司都需要被隔離。

5月6日上午，馬雲得到確診的消息。由於那時正是阿里巴巴高速發展時期，員工們每天在公司加班加點，都忙不過來，如果要全員隔離，對公司是巨大的災難。但是疫情之下，阿里巴巴別無他擇，只能接受政府安排。阿里的五百多人，以及患者所住醫院的醫務人員近百名，全部隔離，為他們的隔離而服務的人員，多達幾千人。這是杭州市自非典疫情爆發以來，最大規模的隔離措施。

馬雲和所有員工一樣，被關在各自家裡，12天不許出門。一日三餐由政府安排人送來，每天兩次由防疫人員到家裡噴藥消毒。由於如何防控疫情，讓不讓員工去參加廣交會，最高責任者在馬雲，他當時面臨具大輿論和心理壓力。他向公司發出公開信，稱「想向所有的人表示深深的歉意！如果今天有任何事可以交換我們不幸患病的同事的健康，如果今天我們可以做任何事來確保同事和杭城父老兄弟姐妹的健康，我願意付出一切！」

馬雲和所有員工一樣，被關在各自家裡，12天不許出門。（資料圖片）

員工在家工作

5月6日下午4點半，馬雲公布隔離和在家辦公的消息，員工們沒有驚慌，而是開始有條不紊地收拾東西；阿里又聯繫杭州市電信部門，並派出公司的技術保障人員，確保每位同事家裡都能聯網，並接入公司係統；同時，更改業務工作和匯報流程。

那段時間，阿里的員工把公司業務電話都轉接到家裡，然後告訴家人，如果接到電話，一定要說「你好，阿里巴巴」。員工們自覺地每天8點多開始工作，中午吃點飯，1點多又坐到電腦旁，晚上大家在網上一起聊天、玩遊戲，甚至還舉辦了幾次「網絡卡拉OK大賽」。馬雲和COO關明生，每天都拿著通訊錄，一個一個地給員工們打電話，了解情況，安慰人心。

最終，阿里巴巴的服務沒有一天中斷，很多客戶甚至都不知道阿里巴巴出現了疫情。

在另一方面，非典也給阿里巴巴的業務帶來了巨額的增長。由於非典影響，很多國家發布了對中國的旅行警報，來華做生意的商人急劇減少。很多外商由於無法來華，選擇了在網上交易。結果，阿里巴巴的業務以50%以上的速度增長。與此同時，阿里巴巴的電子商務模式也迅速在中國和全球為人熟知。

轉危為機

非典時期阿里巴巴的最大動作，是推出電商平台「淘寶」。他秘密組建團隊，安排在阿里創業聖地「湖畔花園」，緊鑼密鼓地工作。5月10日，淘寶正式上線，頁面寫著「紀念在『非典』時期辛勤工作的人們。」

阿里巴巴的前CEO衛哲曾經評論：「沒有遇到『非典』，可能阿里巴巴就沒了，『非典』給阿里巴巴作了最大的推廣，當時是每個人被迫都必須要用互聯網的。」

非典過去兩年後，馬雲把5月10日定為「阿里日」。這一天，阿里人的家屬可以去公司參觀，遊玩，公司也會舉行各種慶典，和一年一度的集體婚禮。

馬雲在設立阿里日的公開信中表示，這個日子是為了紀念非典時期公司的不屈奮鬥而設立。他如此寫道：「但凡一個個人乃至一個公司，要成就其非凡的偉大，必經受並戰勝非常的困難和挑戰。」

（融中財經／何加鹽 ）