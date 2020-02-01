【武漢肺炎】感謝巴基斯坦援助　王毅暗批美國等封關「乘人之危」

新型冠狀病毒肺炎疫情肆虐全中國，外交部長王毅日前應邀巴基斯坦外長庫雷希通電話，除了感謝對方施以援手提供物資外，亦有提到巴基斯坦無意在湖北武漢撤僑，並不點名批評美國等多個國家無視世界衛生組織的建議，宣布對中國實施全面旅行禁令，「這種乘人之危的作法在國際交往中並不可取。」

王毅表示，中國建立舉國機制，採取果斷措施，全力防控疫情，目前各項工作正在有序推進，「中方完全有能力、有信心、有把握取得最後勝利。」王毅又讚揚巴基斯坦在中國人遇到困難的時刻傾力施以援手，再次突顯兩國之間的深厚友誼；即使在武漢有近千巴基斯坦公民，巴基斯坦政府亦表示無意倉促撤出，充分體現對中國政府的信任，「我們將繼續保障巴基斯坦兄弟姐妹的安全和健康，向他們提供一切必要幫助。」

海外的華人紛紛將募集到的物資裝車運送往中國。（中新社）

王毅同時強調，世衛明確指出中國為防控疫情採取的措施及時有效，不贊成對中國採取任何旅行或貿易限制，批評個別國家「唯恐天下不亂」，「我們相信包括巴基斯坦在內的國際社會能充分尊重世衛組織的重要意見，繼續支持中方做好疫情防控工作。」

庫雷希則指巴基斯坦堅定支持中國對於防控新型冠狀病毒肺炎疫情的努力，願為中國抗擊疫情提供一切幫助，堅決反對「一些勢力試圖乘機製造恐慌」。巴基斯坦政府相信中國完全有能力保障好在華外國公民的安全與健康。

據了解，美國、澳州、意大利等國家，都先後對中國實施全面旅行禁令。以美國為例，總統特朗普日前簽署行政命令，宣布美國進入公共衛生緊急狀態，暫時禁止短期內曾到過中國，懷疑有傳播新型冠狀病毒風險的人入境。對於美國的做法，中國外交部發言人華春瑩在周五（31日）就表示美國是反其道而行之，「帶了一個很不好的頭，實在太不厚道。」

（綜合報道）