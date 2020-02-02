【武漢肺炎】溫州與武漢相隔千里　為何成為湖北以外的重災區？

除了湖北部分城市外，新型肺炎疫情最嚴重的城市是浙江溫州。繼湖北黃岡之後，溫州今日（2日）也公布了人員管控措施：每戶每兩天可派1人出門採購，無關人員不得外出。 溫州與疫情起源地武漢一東一西，直線距離近900公里，為什麼卻是這座城市成為了湖北以外的重災區？原來這與有大量溫州人在武漢經商工作有關。

1月28日，溫州市中心醫院南白象院區有新型肺炎確診患者成功治癒出院。（浙江新聞）

據浙江衛健委網站消息，2月1日0-24時，浙江省報告新型冠狀病毒感染的肺炎新增確診病例62例，其中溫州佔24例。截至2月1日24時，浙江省累計報告新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例661例，其中溫州佔265例。

溫州人的「第二故鄉」

根據早前溫州市政府披露的數據，確診病例主要是武漢返回溫州的人員。1月28日，有武漢外出史或旅遊史的新增病例數，佔到當天新增總數的近四分之三；1月29日，這一比例仍高達63.8%左右。

實際上，溫州800萬人口，近3成都在外經商。其中，在武漢的溫商及家屬，到2017年就已有17萬之多。而根據溫州市副市長湯筱疏提供的最新數據，目前再加上在武漢就學的人，總數已達到18萬人左右。武漢因此成了溫州之外溫州人數最多的城市，甚至被稱為「溫州人的第二故鄉」。

內媒指，武漢的3000餘家溫商企業，已遍布當地商貿、物流、機電、服裝、金融等眾多領域，帶動了近百萬人就業。在武漢的漢正街小商品市場、漢口北批發市場，溫商佔比超過三分之一；在武漢機電、印刷等行業，溫商的市場份額更是超過了7成。到2017年，武漢溫州商會粗略統計，武漢人繫的皮帶、穿的皮鞋，十件有九件都來自溫州；家居用品如開關插座、清潔用具等，來自溫州的比例也已高達6成。

1月28日，浙江省委書記車俊在溫州鹿城區一家藥店督導疫情防控。（浙江新聞）

1月28日，浙江省委書記車俊在溫州永嘉高速出口督導疫情防控。（浙江新聞）

今年，當疫情疊加春運，在外經商的溫州人，紛紛從「第二故鄉」武漢返回家鄉，當地疫情防控自然難度陡增。數據顯示，武漢「封城」後，1月23日至27日5天內，仍有1.88萬人從湖北進入溫州，平均每天3600多人進入。

湯筱疏1月29日表示，「前期我們雖然通過商會等渠道，動員暫不返溫，但仍累計排查出武漢及周邊重點地區返溫人員約3.3萬人。所以現在溫州發病曲線，和回溫人員的高潮是成正比的。」

（綜合報道）