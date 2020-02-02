【武漢肺炎】多地官員遭處理　武漢市長戴名錶開記者會？

武漢新型冠狀病毒肺炎疫情仍在持續。在關注疫情發展的同時，輿論也聚焦各地官員防疫抗疫的情況。相比多地通報處分防疫抗疫官員不同，疫情重災區武漢的市長則陷入名錶疑雲。

武漢肺炎疫情大規模爆發後，武漢市長周先旺先後在不同場合公開露面，就疫情回應外界關切。1月31日，湖北舉行涉及疫情工作新聞發佈會，周先旺等官員出席，回應武漢民眾生活、醫療等問題。

不過，從事後發佈的周先旺有關新聞發佈會的照片看，更多網民將目光聚焦在這位武漢市長的手腕所戴的手錶上。有網民質疑，周先旺所戴的手錶形似價格在165,000元至223,000元人民幣不等的名錶江詩丹頓。

不過，也有行業人士指，周先旺在多個場合中所戴的表均非江詩丹頓，發佈會上所戴的也可能只是價值1400元的日本Casio錶。

目前，周先旺並未就此事作出回應。但對於這位武漢市長在近期的表現，不少網友稱，相較之下，他是「最坦誠、最沒有套話的」「實在人」。在1月23日的發佈會上，周先旺稱在保障民眾基本生活和市場穩定外，口罩、酒精、消毒液等仍供給不足。

另外，周先旺稍早前接受央視採訪時強調，武漢封城，只要有利於控制疾病、有利於民眾健康安全，他和市委書記馬國強承擔什麼責任都可以，如果要問責，願意「革職以謝天下」。

逾300官員被處理、處分

繼1月30日「一問三不知」的黃岡市衛健委原主任唐志紅被免職後，2月1日，湖北黃岡公布，處理、處分黨政官員337人，免職6名官員，其中3名是正縣級官員，3名是鄉鎮級官員。

湖南省則通報3起違反防疫抗疫工作紀律的官員，包括岳陽市南湖新區衛生健康局局長唐虎被停職；冷水江市委辦副主任蔡俊峰、市政府辦副主任楊文被停職；漣源市古塘鄉黨委副書記、鄉長賀永被停職。

2月2日，河北省通報張家口市宣化區委書記張聰受到誡勉，宣化區政府黨組副書記張國慶、區公安分局政委郭曉毅分別受到黨內警告處分。

在嚴懲部分官員外，負責中共人事的中組部近期發文要求，着重考察識別在防疫抗疫工作中表現優異、能力突出的官員。