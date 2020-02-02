【武漢肺炎】內地學者：病毒或可通過糞便傳播　公廁或成傳播源

據深圳市衛生健康委員會官方微博消息，2月1日（上周六），深圳市第三人民醫院透露，該院肝病研究所研究發現，在某些新型冠狀病毒感染的肺炎確診患者糞便中檢測出2019 -nCoV核酸（新型冠狀病毒）陽性，很有可能提示糞便中有活性病毒存在。 內媒《新京報》報道，南方醫科大學生物安全實驗室教授張其威表示，雖然還沒有檢測到活性病毒，只是核酸檢測呈陽性，但是有活性病毒的機率非常高。因此，新型冠狀病毒也有可能通過糞便途徑傳播，或者通過含有病毒的糞便形成氣溶膠再傳播。

中國疾病預防控制中心發布顯微鏡下新型冠狀病毒的照片。（China CDC）

張其威解釋病毒通過糞便途徑傳播給人的過程，表示當病毒進到腸道後可能還會增生，然後透過糞便排出。第一種傳染途徑是糞便沾到褲子的某個部位、被手碰觸到，手又再碰到鼻子或嘴巴，人就會被傳染病毒。

第二種是患者上完廁所沖馬桶時，因水的衝擊力較大，糞便裏的病毒可能揮發到空氣中；若廁所是封閉的、通風效果不好，加上有人正好在馬桶旁邊，就有可能透過呼吸被感染。

至於透過糞便傳染在病毒的所有傳播方式中佔有的比重，張其威表示，「不會超過一半」。很多病毒是通過呼吸道來完成傳播的。通過糞便傳播的大部分是腸道病毒，就是引起腸道炎的病毒。呼吸道病毒大部分還是通過飛沫傳播、接觸傳播，糞便途徑傳播佔的比例不會很大。

張其威稱，廁所，尤其是公共廁所可能是個非常危險的病毒傳播源。（資料圖片 / 歐家樂攝）

張其威稱，但也不能掉以輕心，因為如果病人的徵狀比較嚴重，他糞便中的病毒數量就會非常多，沖馬桶的過程中病毒一旦釋放到空氣中就會感染更多人。廁所，尤其是公共廁所可能是個非常危險的傳播源。

張其威又稱，現在對廁所、馬桶的消毒可能要提上日程。對新型肺炎病人或疑似病人使用過的廁所、馬桶需要使用消毒劑進行徹底消毒，而且廁所必須要通風。如果病人使用後沒做好消毒，公共廁所就會成為傳播源。所以，需要政府相關部門做好指導工作，對公共廁所做好消毒工作，切斷糞便傳播途徑。

（《新京報》）