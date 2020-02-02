【武漢肺炎】內媒：或有死者被冠之以「普通肺炎」　未列官方數據

武漢新型冠狀病毒疫情持續蔓延。2月2日，國家衛健委發佈數據顯示，內地2月1日累計報告確診病例14,380宗，死亡304宗。在重災區武漢，確診病例逾4100宗，224人死亡。 不過，據內地傳媒《財經》報道，官方公布的死亡數字或未必反映疫情的全貌，一些未被確診就死亡的患者，被冠之以「普通肺炎」，未列入新型冠狀病毒肺炎的數字。

報道稱，目前人們所能看到的確診、死亡病例數字，並不能完全反映這次疫情的全貌。（新華社）

《財經》周六（1日）發表的長篇調查報道〈統計數字之外的人：他們死於「普通肺炎」？〉，通過對十多名武漢醫務人員及患者家屬的詳細訪問，指出「這意味着，目前人們所能看到的確診、死亡病例數字，並不能完全反映這次疫情的全貌」。

報道內引述的受訪者大部分是化名，以保護他們的真正身分。一名73歲死亡患者的家人表示，死者在1月21日出現疑似症狀，在武漢市第四醫院檢查後診斷結果顯示肺部高度感染。但老人輾轉數家醫院仍未被住院收治，只能在家自我隔離，直至病危，送院不久後去世，死亡原因是「病毒性肺炎」，並未列入新冠肺炎的確診死亡數字中。

《財經》報道稱，一間定點醫院醫院已有至少5宗死亡疑似病例是未被確診的，因此也不計入確診死亡人數中。「這意味著，目前人們所能看到的確診、死亡病例數字，並不能完全反映這次疫情的全貌。」

報道又指，武漢某定點醫院開始上報需要確診檢測的疑似病患人數，從科室、到醫院、到區再到市裏層層上報。一位醫生表示，如果沒有確診就去世，不會被計算為確診死亡人數，只能算「肺部感染死亡」，「就我自己所在的科室，死亡率比出院率高很多。同時，很多治愈出院的病例不能算真正的治愈，還需要長期觀察。」這也意味著，有大量的病患在確診流程和統計數字之外，只能自我求生。

報道指，等待火神山、雷神山醫院開門的這幾天，就是一些重症病人的生死關。（新華社）

報道同時指出，武漢醫院「一床難求」情況嚴重，致電7家定點醫院，均表示「暫時沒有床位」。等待火神山、雷神山醫院開門的這幾天，就是一些重症病人的生死關。但增建的火神山、雷神山醫院加起來也就2000個病床，「還不夠湖北省兩天的新增病例使用。」