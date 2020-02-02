【武漢肺炎】武漢回應男子從紅會取口罩：參加應急物資會議時領取

武漢新型冠狀病毒疫情仍在持續，但武漢紅十字會因捐助物資調配的問題而陷入輿論口誅筆伐之中，除物資未能及時發放至抗疫前線外，一些利用特權試圖謀私利的現象也在顯現。

在武漢抗疫第一線，以及普通民眾急需的背景下，2月1日，內地網絡流傳影片顯示，一名男子直接從武漢紅十字會臨時倉庫提出一箱3M口罩放入車中，聲稱「配給領導的物資」。有聲音指，該男子駕駛的車牌為鄂A0260W的車輛為武漢市政府辦公廳公務用車。目前武漢市委宣傳部已回應此事，稱已上報情況，正在核實。

2月2日，武漢市政府回應指，市政府辦公廳疫情防控工作專班相關人員向市應急物資儲存倉庫問詢和了解了防護用品儲備情況。市應急物資儲存倉庫管理人員告知，相關防護用品已按要求發放給了全市各醫院、社區，目前倉庫存有少量防護用品。2月1日下午2:30，該工作人員參加市應急物資儲備與管理工作會議時，找市應急物資儲存倉庫管理人員領取了口罩等相關防護用品。市應急物資儲存倉庫管理人員對整批物資統一辦理過登記、審批等手續。

在官方回應前，此事在網絡迅速發酵，不少網友質疑該男子領取口罩的用途去向和領取標準，「情況危急，為領導配口罩，民眾沒意見，但領導所用口罩，是否由市政府直接購買，是否要走個程序、列入清單，然後進行公示？」

內地網絡流傳影片顯示，一名男子直接從武漢紅十字會臨時倉庫提出一箱3M口罩放入車中，聲稱「配給領導的物資」。（影片截圖）

內地網友為何對此事如此關注，其中一個原因在於上述男子可能利用權力為自己謀私利，而配給領導可能也只是一個藉口。畢竟就在事件發生當口，定位廣東省揭陽市棉湖鎮鎮政府的網友「楊曼曼」在微信朋友圈利用權力「曬口罩」。

「楊曼曼」稱，所曬口罩是從她舅舅政府單位拿的，並強調「還是當官的好！網上我都買不到」。儘管目前這則消息真假難辨，但無異於火上澆油。不少網友稱，事件透出的都是特權的味道。

儘管近來武漢紅十字會接到多方各種捐贈物資，但綜合內地媒體的說法，由於種種原因，收治大量病患的武漢協和醫院被指缺少醫療用品，包括口罩、護目鏡和防護服等。有協和醫院醫生稱，「我們醫生護士像要飯一樣站在外面，他們還是不給，聽到我們是協和的，就裝作不理」。

相比之下，武漢紅十字會將18000個捐贈口罩劃撥給至今沒有收治病患、屬於「莆田系」治療不孕不育的仁愛醫院。而前者的回答——仁愛醫院也是醫院，給他們口罩沒有錯——更是激起輿論喧囂。

由於郭美美炫富事件對中國紅十字會系統的負面影響延宕至今，此番武漢紅十字會的做法更是強化這種負面印象。對此，2月1日，中國紅十字會派出工作組赴武漢，指導省市兩級紅十字會做好捐贈款物的接收使用管理工作。

另外，2月1日湖北省紅十字會發布捐贈物資分配說明，表示對物資分配中存在的問題深感痛心、自責和內疚。同日，武漢紅十字會調整捐贈流程，稱可直接聯繫定向捐贈醫療機構並發物資。同樣，備受關注的火神山醫院也將直接接受外界「定點捐贈」，不需要經過紅十字會。

網民熱議：

「人捐給醫生的，不是捐給你們開會的，所以不能拿，知道嗎？」

「開會就非要用3M。」

「沒有口罩你不會自己找啊。那是給醫院的。是給你開會用的嗎。當真以為家天下了。」

「現在捐款都不知道誰可信了，也許不知道的時候已經進了別人的腰包。」

「這就是不定向捐贈的下場。」