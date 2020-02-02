【武漢肺炎】確診數據藏貓膩？　內媒指有肺炎死者未被計入

武漢新型冠狀病毒疫情仍在蔓延，最新數據顯示，截至2月1日24時，內地累計報告確診病例14380例，其中現有重症病例2110例，累計死亡病例304例；共有疑似病例19544例。目前累計追蹤到密切接觸者163844人，當日解除醫學觀察8044人，共有137594人正在接受醫學觀察。 儘管湖北官方聲稱已做到公開透明，但內地商業財經媒體《財經》發布的一篇涉及武漢疫情的長篇報道，在海內外引發熱議。這篇題為《統計數字之外的：他們死於「普通肺炎」？》的文章，被輿論暗示未能確診病毒，或者死於這一病毒的患者遠高於官方公布數字。

這篇文章採訪10多個病患家庭，文章稱「他們攙扶着病危的老人、孕婦輾轉在各家醫院，他們的家人們正處於生死一線」。文章提到，一劉姓家庭的老人出現病毒症狀，診斷結果顯示肺部高度感染，但始終未能被醫院收治，只能居家隔離，直至病亡。因未獲得住院資格，未能確診，只能算作因「普通肺炎」而去世的不幸者。

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文章還援引武漢一醫院科室主任的話稱，「這兩天門診一天接診120名發熱病人，約80名有肺部感染，但最終只有5名患者被收治」，其他只能回家，「患者沒辦法，我們也沒辦法」。

報道指，只有收治入院才能被統計為疑似，才有資格做核酸試紙檢測。上述定點醫院至少5宗死亡的疑似病例未曾被確診，因此不能計入確診死亡人數。法媒《法廣》則稱，這暗示外界所看到的確診、死亡病例的數字，不能反映實情。

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不過有輿論認為，造成上述報道中現象的原因，是武漢醫院的醫療資源空前緊張，包括床位、核酸檢測試紙的緊張。這就造成武漢大量病患在確診流程和統計數字之外。為緩解這一壓力，當局新建耗時僅8日多且設置千餘張病床的火神山醫院，於2月2日正式交付解放軍，後者調派1400軍醫接管新修建的醫院。

除這一情況外，多間外媒發布法新社的照片，稱武漢街頭出現死屍，引發輿論恐慌。不過，內地官媒中新社引述武漢官方回應稱，死者生前未確診肺炎病毒，事發地位於武漢江岸區西馬街一社區門口。

另外，武漢多個區域被指連續發生自殺事件，有推測指是受疫情和封城影響。2月1日前後，位於武漢司門口的高架橋上，一名男子跳橋自殺。有影片顯示，現場醫生全副武裝處理遺體，警察則在遠處觀看，並部署有警戒裝置。

有網民稱，男子生前不停哭喊，大意是自己感染病毒，不能住在家裏、怕傳染給妻小，醫院也無床位，因此在外面暫住，但由於公共交通停擺、食物匱乏，終釀慘劇。

同樣，2月2日，有網民聲稱，位於武漢的太子湖出現自殺事件。網絡照片顯示，一處湖邊，同樣有醫生全副武裝處理死者遺體。不過，上述兩宗事件尚未獲證實。

（綜合報道）