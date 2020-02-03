【武漢肺炎】近思錄：「惡貫滿盈」紅十字會　為什麼屹立不倒？

據一些目前內地媒體人和有限的網絡輿論消息，「背後的力量」已經有指令，要迅速採取各種手段，包括但不限於刪除相關內容、問詢傳喚當事人甚至「指令」特定公關公司影響輿論議程等手段，火速處置針對湖北省紅十字會的輿情危機。

疫情之下，中國紅十字會如果無力履職，不如讓給其他力量。（AP）

「背後」態度如此果決，實在是源於當下中國國內輿論對紅十字會的所作所為已經憤怒到了極點。

且不論12年前汶川地震時炮製的「千元帳篷」「萬元帳篷」，也不談9年前的郭美美事件、領導幹部高配豪車以及變賣捐贈品據為己有等陳年劣迹，單是此次湖北省紅十字會在肺炎疫情蔓延之時不斷被曝光的種種不堪便一言難盡。

從「截胡」救援物資，囤積緊缺物資，顛倒黑白污指一線醫護人員造謠，大搞特權乃至與莆田系醫院搞利益勾兑，以及在洶洶輿論昭昭證據面前依然百般抵賴信口雌黃……如此種種不勝枚舉。今天人們通過中國紅十字會做慈善，竟然成為如此困難的事情和天大的笑話。

然而，它雖有罄南山之竹決東海之波的累累罪行，人們卻始終對其無計可施。中國紅十字會似乎每每皆能在「背後的力量」翼護之下，以無關痛癢的「痛定思痛以求改進」等空口許諾全身而退，豈不怪哉？

武漢紅十字會亂象叢生遭民眾怒批。（中新社）

紅十字會本為西方世界的產物，其發源距今超過150年，以發揚人道精神、救死扶傷為追求，常以道德感召聚斂財富，但究竟是取之於人還治於人的。相傳1894年甲午中日海戰後，旅日僑胞孫實甫傳入台灣。日俄戰爭期間，在盛宣懷等人運作下，上海成立萬國紅十字會上海支會。當時這個組織雖得到政府支持，清廷專門撥款10萬兩白銀，但屬於中外合辦，清廷管不了。

此後，紅十字運動在中國興起，直到1949年國共勢已分裂，中國紅十字會也分崩離析。對於留在大陸的部分，中共有自己的計較，認為這是舊社會的產物，要進行「改組」，所以中國紅十字會名義上全國性的人民衛生救護團體、社會福利團體，但實際上長期與國家衛生部合署辦公，實際上，這終究是一個「衙門」。

甚至直到1999年中國紅十字會改革，中央機構編制委員會辦公室通知，「將中國紅十字會總會由衛生部代管改由國務院領導聯繫」，看似脱離衙門化，實則今天的紅十字會章程仍然規定將其僱員參照公務員對待，它仍然與全總、共青團、婦聯、文聯等一樣高度官僚體系化的中共外圍群團組織一般無二。這「毛病」在2013年痛定思痛後能改變嗎？當下的事實真相說明「不能」。

一言以蔽之，在中國，紅十字會大有淪落為連政府都不如的失控「準政府組織」的可能。只是，表現再惡劣，「衙門」有倒閉的嗎？

雖然是國際紅十字運動的成員，但是中國紅十字會也屬於國務院領導，在民眾眼中具有官方色彩。（新華社）

其實，我們看1993年《中華人民共和國紅十字法》，對於中國紅十字會資金使用，其中規定，紅十字會建立經費審查監督制度，有紅十字會理事會聽取報告制度，也有人民政府的監督制度，但事實是雖有這三層防護，紅會資金仍然止不住地跑冒滴漏。

它所謂的「開展救助」乃是號令天下，壟斷在中國募捐和捐贈再分配權的一面極為有效的權力。

當然，它還是做了一些事情的，接受物資開展救助的工作怎麼能說一點沒做呢？只是，它揮霍着人們最可珍視的信任，先行自顧自地躲在暗箱裏大快朵頤，不情願地向真正需要幫助的人不慌不忙地一邊打着愜意的瞌睡偷眼丟下幾個破銅板，最後自己實在揮霍不了或者不方便揮霍的才轉賣他人或者索性丟在倉庫中發黴、生蛆——總之，既入我門就是我的，他人無權「染指」甚至連看一眼都是「找死」。

而之所以說它連政府都不如，至少政府每年會在「兩會」上接收審視，哪怕是象徵性的也要事前準備再三把數據做得好看些，而某些紅會連「撒謊」都是不屑的。

真是一群作威作福的官老爺們。呸！

消息稱，山東省也已經決定不再由紅十字會來決定物資分配，統歸政府管理。「背後的人」也看不下去終於出手了。