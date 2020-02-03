【武漢肺炎】德雜誌封面稱「病毒中國製造」　網民：不應火上澆油

繼丹麥主流媒體借武漢肺炎疫情刊載辱華漫畫後，德國發行量最大的時政類周刊《明鏡》刊登寫有「新型冠狀病毒中國製造」的封面圖片，引發風波。

綜合媒體2月3日報道，德國《明鏡》周刊近日出版的最新一期封面標題寫着「新型冠狀病毒」，然後用一行加粗的黃色大字標註「中國製造」，而副標題是「當全球化成為致命危險」，最後配有一張中國人身穿防護服、戴防毒面具的照片。

《明鏡》上述封面發布後，引起廣泛批評和不滿，大量德國讀者在《明鏡》社交媒體帳號發布的上述封面後跟帖評論。網友表示，「封面定為『中國製造』實在很沒有水平」，「這個封面充滿了不尊重，對受疫情影響的人和情勢的嚴重程度都是一種侮辱。」

還有網友稱，該期雜誌內文本是一篇內容平平的文章，卻「如此不幸地選擇了這樣一幅封面圖片」，「媒體本不應火上澆油，而是應當着手安撫人心。」

針對此事，中國駐德大使館2月1日聲明強調，「製造恐慌、相互指責、甚至種族歧視毫無益處，我們對此表示鄙視。全球性挑戰需要全球共同應對。希望德有關媒體也與各方一起共同承擔起責任來。」

武漢肺炎疫情備受國際關注，然而在此前的1月27日，丹麥主流媒體《日德蘭郵報》發布了一張諷刺漫畫，將中國五星紅旗上的五星改為病毒圖樣，遭中方批評。

中國駐丹麥使館1月27日聲明稱，《日德蘭郵報》刊載博延森的辱華漫畫，不但毫無基本的同情和同理心，反而借疫情侮辱中國和中國人民，嚴重傷害了中國人民的感情。

聲明指出，這一做法挑戰了人性良知，越過了文明社會的底線，突破了言論自由的道德邊界。中方對此表示強烈憤慨，嚴正要求《日德蘭郵報》和漫畫作者深刻反省，向全體中國人民公開道歉。

但在1月28日，《日德蘭郵報》不僅拒絕對此事道歉，還稱該漫畫並無「貶損或嘲笑的意圖」。而該國首相弗雷澤里克森（Mette Frederiksen）則以「言論自由是丹麥傳統」為由，為《日德蘭郵報》的行為進行辯解。

對此，中國駐德大使馮鐵表示，言論自由不是沒有邊界和限制。言論自由不應以傷害其他國家和人民為代價，也絕不能成為侮辱中國和中國人民的藉口。《日德蘭郵報》和漫畫作者的行為超越了道德和文明社會的底線，絕對不能接受，應當受到嚴厲譴責。

他進一步指出，漫畫事件已造成嚴重影響，超過兩億中國網民對此事表示極大關注。明智的人應有勇氣認錯，鑄成如此大錯仍死不道歉，只能表明該報和漫畫作者傲慢無知。