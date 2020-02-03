【武漢肺炎】兩岸網民關注名人對疫情表態　不合己意就大舉出征

武漢肺炎疫情持續蔓延。兩岸網民關注公眾人物對事件的表態，不合己意就大舉出征，這對疫情的和緩與人心的安定，不會有正面幫助。

台灣金鐘影后賈靜雯因為沒能及時更新武漢肺炎疫情相關信息，而遭大陸網民批判。（三立電視提供）

例如，台灣金鐘獎影后賈靜雯因為沒有及時更新自己的微博，造成眾多大陸網民出征至其微博，紛紛表示對她失望、只會賺大陸錢，還說「台灣才是她的國」、「台灣人就是這樣」等言論，甚至有人牽扯到賈靜雯得到金鐘獎的作品《我們與惡的距離》，稱劇中有台獨言論、說賈靜雯就是台獨，要她表明立場，否則就滾出大陸。面對大陸網民各式不理性的發言，賈靜雯也只能轉發防疫相關影片，並要大家加油。

賈靜雯微博轉發防疫內容化解危機。（微博@賈靜雯）

又或者如韓國明星劉亞仁、宋慧喬等人，雖然有在個人微博聲援武漢，但因為沒有實際的「捐助」行動，招致大陸網民的出征，諷刺這些藝人「捐錢比較實在」、「來中國拉好感」；大陸本土女星沈月，雖然捐了錢，但因為只有2,000人民幣，因此又讓部分激動網民大為不滿，沈月的粉絲趕緊解釋，捐款是後援會自主行為，與沈月本人無關，沈月也未公開自己的捐款，試圖平息爭議。

范瑋琪在fb爆粗鬧蘇貞昌「狗官」後道歉。（截圖）

再來看看台灣，當民進黨政府宣布口罩禁止外銷之時，藝人范瑋琪、楊培安等立刻表態反對，甚至發表不雅字眼，結果台灣網民也是一股腦兒地出征至相關人等的臉書、微博，大小S姊妹也遭遇類似狀況。對此，范瑋琪不得不發表道歉聲明，其夫婿黑人還透過民進黨立委何志偉，表示欲向台行政院長蘇貞昌親自道歉。

另一個受到台灣網民兩極化對待的，就屬台北市長柯文哲。其實，以柯文哲的醫生背景，對於肺炎疫情，相較於百分之90以上的網民，專業性絕對強很多，因此其從台灣社會目前的口罩短缺現象、中央統籌的做法提出個人的見解與意見，政府相關部門應從中找尋可用之處。然而，許多台灣網民卻是用柯文哲「兩岸一家親」的立場對其持續批判，而非真正理性的從疫情本身來討論或發表意見，試問，這對減緩疫情有何幫助？

其實，從各式各樣的出征，反映出兩岸社會的某種不正常的常態。譬如捐錢風波，大陸網民會說林瑞陽夫妻捐了2,000萬人民幣，那麼其他藝人或公眾人物，應該要知道自己的斤兩，拿出相應的捐款或物資給予幫助，才是「應該」的。同樣的狀況，台灣社會則是層出不窮，從「921大地震」以來，歷次重大天然災害，媒體輿論都在比較哪家企業、哪個名人捐了多少錢，反而更重要的災後重建、罹難與受傷者家屬的撫慰工作，卻沒有幾個人重視。類似情形一而再再而三地重複發生，輿論卻只重灑狗血或某些具有張力的劇情，無法理性、全盤地對災害或疫情進行討論，絕非是以防疫為重的當前所樂見。

面對武漢肺炎，當務之急是透過理性討論與專業分工防止疫情持續擴散，而非非理性的謾罵或指責。（Reuters）

武漢肺炎是非常嚴肅的公衛議題，但是兩岸網民卻還在網絡輿論上比賽出征；從純粹的公衛議題變成意識形態或政治的比拚，對解決事情沒有幫助。不僅民間社會必須反思，兩岸官方也應該更理性的處理這攸關全世界的重大議題，否則更有可能只會撕裂彼此社會，加深兩岸的鴻溝。