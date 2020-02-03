【武漢肺炎】廣東病例：與患者同坐旅遊巴2小時、同乘電梯被感染

新型冠狀病毒引發的肺炎疫情持續。截至2月2日，內地確診病例逾1.7萬宗，在鄰近本港的廣東省，亦有超過680宗確診。 2月2日晚，廣東省疾控中心提供真實案例，提醒公眾在搭乘交通工具、電梯時做好防護。

珠海市一名26歲的年輕男子，疑因與感染者同乘一輛旅遊巴而被感染。（資料圖片／示意圖）

廣東省疾控中心公開的案例1顯示，上周被確診的珠海市26歲的年輕男子，經流行病學調查，發現他在發病一周前與感染者同乘一輛旅遊巴，從廣州南站到珠海，車程2小時，懷疑因此受到感染。

案例2則顯示，一名在最近確診，卻沒有明顯外出接觸史，也沒有到往過農貿市場的男士，經流行病學調查，發現他與另外一位感染者是樓上樓下的鄰居，很有可能因為同乘電梯感染。

「密切接觸者」視交通工具而定

廣東省疾控中心介紹，其實據不同的交通工具，「密切接觸者」定義也不同。如果是飛機，一般情況下，病例座位的同排和前後各三排座位的全部旅客，以及在上述區域內提供客艙服務的乘務人員是「密切接觸者」；其他同航班乘客作為「一般接觸者」。

鐵路旅客列車方面，如果乘坐的是全封閉空調列車，「密切接觸者」是病例所在硬座、硬臥車廂或軟臥同包廂的全部乘客和乘務人員。如果乘坐的是非全封閉的普通列車，「密切接觸者」是病例同間軟臥包廂內，或同節硬座（硬臥）車廂內同格及前後鄰格的旅客，以及為該區域服務的乘務人員。

汽車方面，如果乘坐的是全密封空調客車時，與病例同乘一輛汽車的所有人都是「密切接觸者」。如果乘坐通風的普通客車時，與病例同車前後3排座位的乘客和駕乘人員是「密切接觸者」。

輪船方面，與病例同一艙室內的全部人員和為該艙室提供服務的乘務人員都是「密切接觸者」。

廣東省疾控中心提醒，如果上述與病例接觸期間，病人有高熱、打噴嚏、咳嗽、嘔吐等劇烈徵狀，不論時間長短，均應作為密切接觸者。

廣東省疾控中心表示，電梯中如果感染者打噴嚏或咳嗽，就可能污染電梯按鈕等地方。（資料圖片／示意圖）

同乘電梯的感染風險有多高？

廣東省疾控中心表示，由於新型冠狀病毒可通過接觸傳播，因此電梯中如果感染者打噴嚏或咳嗽，就可能污染電梯按鈕等地方，健康的人如果觸摸之後沒有及時洗手就接觸眼睛或嘴巴，就有感染的風險。

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