【武漢肺炎】深陷輿論爭議　中國紅十字會派遣武漢女將背景受矚

疫情防控期間，武漢紅十字會因在物資受贈、管理和分配等環節的諸多做法，成為外界輿論攻擊的眾矢之的。為了回應外界質疑，中國官方動作不斷。

據內媒澎湃新聞報道，2月1日晚，九州通醫藥物流公司開始協助武漢紅十字會進行物流管理工作；2月2日下午，湖北省新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控指揮部召開指揮長會議。這次會議特別提到，對受贈、管理、分配過程中出現的問題，由紀委監委嚴肅查處，如實向社會公布。

武漢紅十字會日前因物資調配問題，引發輿論關注。目前倉庫現場已由九州通醫藥集團股份有限公司接管。（資料圖片）

深陷輿論漩渦的紅十字會也在2月1日，派遣中國紅十字會黨組書記、常務副會長梁惠玲率總會工作組趕赴湖北武漢。

1月30日，梁惠玲曾主持召開中國紅十字會黨組會，稱「要加大捐贈物資接收、分配使用和對外公開工作力度，加強輿情應對和正面宣傳，要切實加強領導，壓實責任，守土有責，守土盡責」。

官網資料顯示，梁惠玲在湖北工作經歷豐富。（中國紅十字會官網）

公開簡歷顯示，梁惠玲，女，漢族，1962年8月生，今年58歲，湖北宜城人，1985年10月入黨，1983年7月參加工作，湖北省委黨校政治經濟學專業畢業，省委黨校在職研究生學歷，助理研究員。

內媒《北京青年報》旗下的微信公眾號政知見2月3日報道稱，梁惠玲有兩點特殊：其為中共中央紀委委員，且熟悉湖北工作。

梁惠玲非常熟悉湖北工作。其長期在家鄉湖北工作，當過孝感市副市長，孝感市委常委、組織部部長，孝感市市長，湖北省婦聯主席、黨組書記，鄂州市委書記，湖北省副省長，湖北省委常委、統戰部部長。

2016年12月，梁惠玲北上河北，出任河北省委常委、省紀委書記，她在這個崗位上工作了兩年時間，2018年10月任中國紅十字會黨組書記、常務副會長。另外，她還是中共第十九屆中央紀委委員。

此次防疫工作中，武漢紅十字會因物資流向不明飽受質疑。（影片截圖）

在抗擊疫情的過程中，武漢紅十字會曾幾次闢謠。

1月27日，武漢市委書記馬國強回應「武漢紅十字會接受捐贈是否要收取6%手續費」的問題，除了回答「不屬實」外，他還提到，所有捐贈的物資一定要通過紅十字會，目的是要讓捐贈的東西能及時準確登記在案，捐贈的物資、資金的使用能夠登記在案。

「這個過程中可能我們有一些熱心的捐贈者說，我給你捐贈一些東西，你還要讓我明確只有這一條通道，可能有些不方便，在此我也抱歉，這麼做就是為了我們統一歸口，避免在現在疫情防疫防治的這個過程中由於混亂，被某些人或者有一些人來鑽空子。」

但爭議依舊不斷。

有人質疑「我們捐贈了那麼多物資，為什麼醫院還是說物資短缺？」也有人稱「物資發放太慢」。

2月1日，武漢市政府轉載了《武漢市紅十字會感謝各界愛心答覆各方疑問》。其中提到，「境內外單位或個人如有定向捐贈醫院，可直接與定向捐贈醫療機構對接，確認後可直接將物資發往受捐單位。」還有一些變化值得一提。

2月2日下午，湖北省新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控指揮部召開指揮長會議。會議要求，「進一步改進捐贈物資調配工作，對受贈、管理、分配過程中出現的問題，由紀委監委嚴肅查處，如實向社會公布。」

這個指揮部成立於1月22日，指揮長是湖北省委書記、省長。成立後，該指揮部曾召開過幾次會議，內容包括「救治患者」「調配醫療資源」「穩定市場供應」「強化市場監管」等。