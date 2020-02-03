【武漢肺炎】中國軍隊介入力度加碼　為地方抗疫注入「強心劑」

2月2日，中國成立了經中共中央軍委批准的「駐鄂部隊抗擊疫情運力支援隊」，由其承擔武漢市民生活物資的配送供應。在同一天，歷時10天建成的武漢火神山醫院正式交付軍方。

在這場已然蔓延至全國的防治新型冠狀病毒疫情「戰役」中，中國軍隊正在扮演着引人注目的角色，在悲觀情緒不斷發酵的中國輿論場裏注入了一些難得的信心。

中國軍隊的「新戰場」

為什麼中國軍隊會介入此類非軍事領域？其實，這次疫情作為突破性公共衛生事件，屬於「非傳統安全」的範疇，而中國軍隊一直就有「搶險救災」「軍民聯防」的任務。

在1998年中國洪災期間，27.6萬名軍隊官兵和武警被投入到抗洪搶險之中；在2008年汶川8級以上地震後，14.6萬名軍人奉命打通山路、解救受災民眾；2010年玉樹7級以上地震後，也有數千武警進入災區救援。與本次新型冠狀病毒疫情更有可比性的是2002年非典期間，作為重災區的北京在7天時間裏建設了一座「小湯山醫院」並交由軍方接管。這座醫院成為中國抗擊非典的重要一環。

2月2日，中國空軍8架大型運輸機相繼從瀋陽、蘭州、廣州和南京飛抵武漢天河機場，向武漢緊急空運795名軍隊支援湖北醫療隊隊員和58噸物資。（中新社）

中國軍隊在這些非傳統安全領域的出動，在中國民間得到積極反饋，提振了擁軍熱情。而其原因則在於，中國軍隊相對獨立於地方制度體系之外，行動果決，執行力強，更能夠攻克艱難，完成任務。

例如，小湯山醫院收治了中國全國七分之一的患者，最終患者治癒率高達99%，1,383名醫護人員零感染，被世衛組織稱為「奇蹟」。而且，此類臨時醫院因為「治癒率高、死亡率少、醫護零感染」，能夠起到減少社會恐慌情緒的作用。當然，這是軍隊運營管理的結果。

中國麻醉專家熊利澤解釋稱，軍隊的醫療力量，首先是執行力非常強，醫護人員會按照要求和標準來防護、治療。他們平常就有備戰的訓練，所以磨合的時間會比較短，可以迅速地投入救治。而且軍隊醫療系統本身在災難醫學上，在成體系的救援上具有豐富的經驗，傳染病這樣的公共衛生事件中，比如非典、非洲埃博拉疫情的支援上，軍隊醫療系統培訓了很多專業人才。

新近啟用的武漢火神山醫院正是參照北京小湯山醫院模式而建，原總後衛生部部長、北京小湯山「非典」醫院原院長張雁靈與北京小湯山醫院副院長鄧傳福參加了火神山醫院的建設過程。

+ 6 + 5 + 4

據悉，火神山醫院比小湯山醫院還要大三分之一。不久後便要投入使用的雷神山醫院收容病床數量將比火神山更大。由中國軍方主管的這兩所醫院，料將如小湯山醫院一般在抗擊疫情戰役中成為兩個重要「戰場」。

截至2月2日24日，中國31個省級地區累計報告確診病例17,205例，累計死亡361例，但抗病毒疫苗仍未研發出來，大批量生產更需時日。那麼，這場疫情的持續時間和危害程度目前仍然無法估量。中國軍隊的角色也仍然不可或缺，不排除在主管火神山、雷神山醫院和成立「駐鄂部隊抗擊疫情運力支援隊」之後，繼續承擔更重要的防治責任。

這次突發的危機被視為一面「照妖鏡」，將中國地方官場尤其是湖北武漢的一些官僚們愚蠢、無能和醜陋的一面無情地揭示在世人面前，也暴露出地方制度體系在應對重大挑戰時嚴重的能力不足問題和利益牽扯問題。中國軍方的直接介入一定程度上能夠避開地方官場的沉痾痼疾，其雷厲風行的作風無疑是給問題頻出的地方防治體系注入一股「強心劑」。

當然，對於中國軍隊自身而言，當下正是其為民盡責和為國立功的時候。越是危急險重的時刻，越能顯現出擔當者的能力水平。順理成章，其在當下承擔的責任與風險，也將成為他們軍旅生涯的一段拿得出手的資歷。

不過，這次來勢迅猛的疫情威脅到中國芸芸眾生的生命安全，是對中國政治、經濟、社會等等各個方面的一次整體考驗。中國軍隊可以扮演很重要的角色，但是指望由其力挽狂瀾則是一種非正常現象，更重要還是包括中國各個方面的整體協調配合、群策群力。