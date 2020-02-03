【武漢肺炎】內地大V兔主席：港醫護罷工與反修例運動一脈相承

武漢新型冠狀病毒肺炎在香港已有15宗確診個案，醫管局員工陣線今（3日）發起一連5天罷工，要求政府立即封關。 內地大V「兔主席」一連發表2篇文章，討論如何看待香港醫護罷工要求封關。首篇文章中指出，封關和罷工兩件事應分開考慮，封關是技術問題，可以探討，但醫護人員罷工涉及道德準則問題，絕對不能接受。 第二篇文章則着重談論今次醫護罷工與2019年6月爆發的反修例運動之間的相似之處，甚至一脈相承。作者認為，兩者皆具反民主性，表現出參與者對政治及社會運動概念的理解極度膚淺，為自己的膽小齷齪尋找冠冕堂皇的外部理由，並拒絕為自己的行為承擔任何責任。

以下為《如何看待香港醫護罷工要求封關（二）醫護罷工與反中運動的相似之處》文章節選，香港01已獲公眾號「兔主席」授權轉載：

一、反民主性

醫護罷工是一種危及最無辜最弱勢群體生命與健康的軟暴力，因此與一般行業的罷工還有不同，與去年暴徒打砸「死物」也有不同。醫護罷工已構成針對人身的軟暴力。在疫情之下罷工，就是為了增大傷害。

文章認為，香港醫護罷工與反修例運動有諸多相似之處。（梁鵬威攝）

這種行為模式如果推廣到其他行業，則士兵可以當逃兵，警察可以不執法，消防員可以不救火，任何一個群體都可以憑藉自己特殊的職業身份及對資源的主導，去要求社會強迫滿足他們提出的某項公共政策，這時，社會正常的理性溝通、民主討論、合作協商機制都無法再進行，而是陷入各式各樣的脅迫。如果社會就範，就是受制於少數群體暴政。顯然，這種利用特殊地位進行罷工要挾不但違反民主原理的，而且傷害民主運行。

但筆者以為，香港沒有成熟民主社會所必須的運行機制，非但沒有抵制和排斥這種反民主行為的能力，甚至市民對此都不會有任何意識。因為筆者以為，這只是一個遵紀守法、不隨地吐痰的東亞權威主義社會而已。

二、對政治及社會運動概念的理解極度膚淺

醫管局員工陣線也一樣。他們將自己的罷工描述為「產業行動」，這是勞工行動的舶來概念。他們打算通過這種行動來證明自己的行為是為了保護特定行業勞工利益的，是工會行為，但不涉及更廣泛的意義。

要指出，「工會行動」與更廣泛意義的政治參與是不同的。合理的「工會行動」應當只針對自身行業的利益與福祉，典型議題包括薪酬、假期、勞動保護等，一般只與僱主進行，偶爾也會針對特定領域的政策制定者。更廣泛意義的政治參與是指公民就超出自身行業的更廣泛議題做政治表達。比如說，如果醫護人員去年參加修例運動，就屬於更廣泛的政治參與。

但這次醫護罷工的核心訴求是對內地「封關」。封關涉及到大量其他行業及領域的人群（包括大量往來內地與香港的本地人），影響到各行各業（例如各種基層經濟），是一項典型的需要由公眾集體商討、公共治理者考量各方面利益下決策的公共政策。全香港社會公民和利益攸關者都應該有發言權。雖限制入關人流是一個大的共識，但不同行業、群體、利益攸關者的具體立場和政策建議可能是不同的。

這首先就不應當由醫護這樣一個特定的職業群體來決定（何況他們只佔醫管局醫護群體的十分之一），更不能接受他們通過罷工行動來挾持。而把這種只對廣義公共政策的激進行動視為工會的「產業行動」也十分可笑，從上到下透露著無知。

去年以來，整個香港反修例運動裏，年輕人濫用各種他們完全不了解的西方舶來概念，只求給自己貼上好看的標籤——從「公民抗命」、「非暴力」， 「言論自由」、「人權」、到「法治」。

文章認為，反修例示威者不敢暴露自己身份，罷工的醫護則是貪生怕死，但都為自己的這些想法找尋了外部理由。（資料圖片）

三、為自己的膽小齷齪尋找冠冕堂皇的外部理由

反修例運動中，示威者戴口罩上街。他們只是不敢暴露自己身份，不願意承擔責任，希望隨時能夠回到正常社會而已。因此，選擇以匿名的方式參與運動。對於歷史上真正的革命者而言，「口罩革命」的背後就是一群小丑和懦夫。

但他們會想方設法為自己正名，稱自己面對的是「最邪惡的暴政」，一旦身份暴露就會在日後遭受各種折磨，在對抗如此強大的邪惡力量時，為了保護自我，保存「革命火種」，戴口罩是必要的。這就為懦夫行為找到了光明正大的藉口。

這次醫護罷工，明眼人都知道他們是貪生怕死，臨陣逃脫，充當逃兵。 在正常社會看來，在抗疫最關鍵時刻（也是社會最需要醫護的時候），醫生離開家人，冒著個人危險，前往一線救死扶傷，一方面令人感動和敬佩，一方面也是應該的——我不入地獄誰入地獄——這是他們的天職。大年三十外地醫護人員馳援武漢，在內地喚起的就是這種感動，是一種正能量。

對於香港年輕醫護來說，這種事情就不應該發生，他們不願意承擔自己的天職，不願意冒個人風險。筆者相信，在私下，即便是最勇敢的醫生也不希望落入這種境地，但他們知道這是天職，是應當做的事情。而香港醫護可以公開地對自己陷入這種境地進行抱怨。

他們不斷地說，「醫務罷工並不是貪生怕死」，「不是臨陣逃脫」，「這是我們的天職」，只是此地無銀三百兩而已。和反修例運動的「手足」們戴口罩一樣，這僅僅只是沒有擔當、膽小、懦弱而已。但還要給自己找光明正大的理由。

作者認為，醫護罷工與反修例運動，都表現出參與者對政治及社會運動概念的理解極度膚淺。（資料圖片）

理由有二，一是這次疫病是輸入性的，來自中國內地。和香港沒有關係。他們不認為自己救助中國內地病人的業務，不希望救治中國內地輸入的病疫（無論內地人還是港人），同時更加不會對中華大地抗疫有一絲一毫的同情和支持，完全認為這是其他國家的事情。二是認為疫病是「人禍」，是妖魔化的內地政府的責任導致。不應當由無辜的香港醫護買單。

醫護的職責是救死扶傷，不問病人身份，不問病患出處。這是基本道德原則。香港這些醫護卻能公然地將這些病患出處作為罷工的理由，還把自己打扮成無辜受害者，並偽善地說自己願意承擔天職。真是「既想當婊子又想立牌坊」。筆者眼中這就是一群齷齪小人。

四、拒絕為自己的行為承擔任何責任

醫管局員工陣線在提罷工時有一句話不離嘴的，就是「一切責任都在政府」，「我們是被逼上絕境」。他們知道自己罷工行為是不妥的，因此就無時不刻不在為罷工找理由，將全部責任推到香港政府身上。

在反修例運動中，當激進示威者大肆破壞，打砸燒並「私了」異見者時，也會認為一切責任都在政府。一個剛剛打砸完交通燈、破壞中資商舖、對警察扔汽油彈的「勇武」會聲淚俱下的說：「是政府把我們逼上絕路」，「我們已經退無可退。」「我們是為了香港的未來，如果香港還有未來的話。」

五、「你的革命，他們埋單」——除「港奸」的「攬炒」思維

在所有的政治抗議活動裏，往往成本代價都是由其他人承擔的。例如反修例運動，驅動者是年輕人及中產，最後成本代價由基層經濟的業主及僱員承擔，傷及的是弱勢階層。醫護罷工運動，傷及的是經濟上最弱勢的病患群體。為了給自己道德洗地，不但要把自己卑劣的行為和光明正大聯繫在一起，並且還要把所有持不同意見的人，包括受害者，打成是香港的敵人。

醫管局員工陣線今（3日）發起一連5天罷工，要求政府立即封關。（袁澍攝）

在整個反中運動裏，「抓港奸」是一個極為重要的主題。在反對派看來，「港奸」就是因為「自私自利」、懦弱，或者利益熏心，而沒有站到反中的陣營一邊。他們要麼「收了內地的錢」，要在內地做生意，或者不希望自己的工作和生活被反修例事業所影響（例如「三罷」時還要堅持為了自己的飯碗上班）。反對派認為這些人是香港的敵人。所以，相對於內地而言，被認為是代理北京的港府和港警才是更大的敵人。

「攬炒」思維是一樣的。不讓你開店、返工，都是為了你的前途。香港的前途，是幫助你更長遠的利益。你只是因為自私和矇蔽，只能看到眼前的利益，看不到香港社會的長遠未來。香港社會就是因為你們這種自私的人的存在，所以沒有未來。

因此，在他們看來，那些這時還吵著嚷著要去醫院看病，反對醫護罷工的人，就是香港未來的敵人，就是港奸。對這群沒救的人只能「攬炒」。這種思維和反修例運動一脈相承。

六、「市民表示理解」

醫護人員如果真的長期罷工，影響到社會正常運行，筆者相信市民也會反對。但如果只是短期的罷工，儘管道德扭曲，嚴重違背醫護倫理，並且為少數人綁架社會這種做法打開了窗戶，但市民不會覺得有甚麼了不起。