【武漢肺炎】民眾福祉是唯一　兩岸皆應拋棄政治算計

武漢肺炎自2019年12月爆發迄今，單中國大陸的死亡案例就已破300，已超過2003年SARS流行時的速度，全球目前亦有超過20多個國家有確診病例。與中國大陸關係密切的台灣，自然無法自疫情中全身而退，目前也有10例確診病例、2月3日也才有首班包機自武漢飛往台北，將滯留當地的台人送回台灣。

在人人自危風聲鶴唳的現在，兩岸在處理疫情相關疫情時，更應從廣大民眾的利益出發，該怎麼做就怎麼做，而不是充斥各項政治或意識形態語言與做法。

呂秀蓮認為，台灣政治人物應該思考如何從此次疫情中讓兩岸關係正常化。（洪嘉徽／多維新聞）

曾在2000年至2008年擔任台灣副總統的呂秀蓮，近日針對武漢肺炎掀起的波瀾發表意見。她表示，台灣朝野都應該藉武漢肺炎的契機，思考如何調整做法，以讓兩岸關係能夠正常化。呂秀蓮以台行政院長蘇貞昌禁止口罩出口為例，表示這是對的事情，但冷言冷語卻令人難以接受；她也認為，蔡英文雖親自表示關心大陸的疫情，但講得太慢。

呂秀蓮強調，台灣政壇的不同陣營，面對未來的兩岸關係，不要再吵鬧、更不要刺激大陸，因為大陸若真的武力進犯台灣，那才是更大的災難。她表示，藍綠都要認真理性，思考兩岸關係如何正常化，因為現在的兩岸關係「太不正常」。

事實上，台灣社會因武漢肺炎疫情引起的「口罩之亂」，某種程度也是肇因於民進黨政府的不當處理。從一般民眾最素樸的思考邏輯出發，就像當年SARS一樣，「預防甚於治療」、備妥家庭所需的口罩是大家的共識，但蘇貞昌與行政團隊一開始的說法，卻是口罩「一定夠用」，當民眾因預期心理開始搶購時才發現，台灣的口罩遠遠不夠，雖然蘇團隊的「先自救才能救人」的說法看似沒錯，但顯然並未了解民眾的心態、也沒有能夠體察到實際民情。

桃園市區一家醫療診所執行自主性管理，護理師穿上防護衣、配戴口罩在門口為看診民眾 量體溫。（中央社）

呂秀蓮對此認為，蘇貞昌不準口罩出口政策本來就對的，但因為沒有外交辭令，讓很多人不愉快；反之，賴清德對武漢疫情的談話就較為得體。她呼籲台灣政治人物，做正確的事情時，原則必須堅定，立場更要清楚，但也要學外交辭令，冷言冷語很難讓人接受。

另一方面，都已經過完農曆新年的假期，兩岸遲至2月3日才協調成功讓滯留武漢的台人回台。相較美、日、英、法等國都早已派出專機撤僑，兩岸卻還糾結在「僑」、「一中」、「台灣派專機」或是循「春節包機」模式等充斥意識形態的考慮，不但讓這些民眾失去與家人團圓過年的機會，也再次表現兩岸之間的複雜糾葛。

從意識形態思維連帶發展出的問題就是，包括越南、意大利等國竟也對台灣發出禁飛令，雖然越南及時修正，但迄今意大利仍未調整。對此，台灣外交部長吳釗燮親上火線，批判WHO的一中政策，讓台灣莫名其妙地被劃入疫情重災區、遭受池魚之殃。

台外交部長吳釗燮表示，台灣被意大利禁飛的主因就是WHO錯誤的一中政策所造成。（AP）

站在台灣的立場，台灣相關部門做出適當的回應是必要的，但吳釗燮在記者會中的發言，嗆WHO秘書長活在平行時空、甚至還把台灣年輕人的流行語「是在哈囉」拿出來說嘴，試問，這種發言能夠讓台灣的對外關係加分嗎？在正式的國際記者會中運用這種詞彙，是否恰當？外交部是要交朋友，而不是去樹立敵人。

民進黨政府的政策與說法，或許具有一定的正當性，但「會不會說話」、能否打動人心也很重要。必須強調，因應疫情，台灣有台灣的問題，但同樣的，中國大陸在疫情的處理上，存在更多被詬病與必須被嚴厲檢討的課題，民眾最基本的福祉被層層迭迭的官僚殘害，兩岸之間的社會治理問題，在這次的疫情中表露無遺。當權者必須了解，了解與重視民眾的需求，是治理的最基本要求，若連這點都做不到，遑論去談什麼宏大的志向。