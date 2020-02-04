【武漢肺炎】湖北防疫抗疫不力　中南海強勢介入

武漢肺炎疫情持續肆虐，截至2月3日24時，境內新增確診病例3,235例，新增死亡病例64例，累計確診病例20,438例，累計死亡425例。面對嚴重疫情，在中南海強勢介入後，中共高層將防疫抗疫擺在頭等位置。

湖北、武漢省市兩級主官處置疫情不力，中南海在介入後，高層便對不斷升級的疫情而奔走。率先發聲的總理李克強在1月20日召開國務院常務會議，部署武漢肺炎疫情防控工作，要求有力有效遏制疫情。緊接着，李克強次日赴青海西寧考察，並再就疫情防控作出表態，稱時值春運，要求各地完善並落實落細防控措施，強調醫務人員做好防護。

不過，對於李克強的要求，湖北、武漢省市兩級主官似乎並未落實到位，因為就在1月23日，武漢進行「封城」。但即便是「封城」，武漢還是有數十萬人「逃離」這座城市，進而導致潛在的攜帶病毒的民眾「擴散」至全境，幾乎所有非湖北省區市的第一例感染者均來自武漢，或湖北其他省市。

面對不斷擴散的疫情，中共七常委罕見地於1月25日，即農曆大年初一舉行政治局常委會會議。主持會議的中共總書記習近平決定成立應對疫情工作領導小組，李克強出任組長，並向湖北派出指導組。

會議指，面對嚴重形勢，必須加強中共中央集中統一領導，各級黨政負責人要做到「守土有責、守土盡責」。會議要求，湖北要把疫情防控工作作為頭等大事，採取更嚴格的措施，內防擴散、外防輸出，「堅決防止疫情擴散」。

次日（1月26日），擔任疫情工作領導小組組長的李克強召開小組首次會議，落實政治局常委會會議要求，強調各級黨政負責人要「親自掛帥」，防控工作不得有誤，嚴懲緩報、瞞報、漏報；並要求採取延長春節假期、調整學校開學、支持網上辦公等措施。

面對湖北，特別是武漢加劇的疫情，1月27日，習近平委託李克強率隊開赴武漢一線，向當地釋放信心。李克強在在武漢當地要求強化對醫療物資和民生物資保障，以及加強對病毒的研究工作，定調「堅決打贏疫情防控阻擊戰」。

然而，武漢肺炎疫情不僅蔓延至全境，甚至也擴散到全球多國，包括日本、韓國、泰國、美國、法國、德國等國家。對於這一情況，海外不少聲音呼籲將中國設為疫區國。為此1月28日，習近平在北京接見世界衛生組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom）。

習近平當時表示，中國完全有信心、有能力打贏疫情防控阻擊戰。譚德塞則讚揚習近平「親自指揮、親自部署，展示卓越的領導力」，並稱世衛組織將以科學和事實為依據作出判斷，反對過度反應和不實之辭。其後的1月30日，世衛組織宣布武漢肺炎疫情構成突發公共衛生事件，但反對對中國採取旅行或貿易禁令。

1月29日，李克強舉行第二次小組會議，要求部署有針對性的防控工作。對於物資供應問題，會議決定建立「疫情防控物資全國統一調度制度」；並要求加強城市社區和農村地區疫情網格化防控；下令嚴懲囤積居奇、哄抬物價等行為。1月30日，李克強視察中國疾控中心，要求儘快研製出快速簡易確診試劑、疫苗、有效藥物。

1月29日，針對湖北、武漢當局施政存在嚴重問題，習近平下令，要求中共軍隊「聞令而動，勇挑重擔，敢打硬仗，積極支援地方疫情防控」。2月3日，習近平批准解放軍抽組千名醫護人員，全面接管新建成的火神山醫院。同期，解放軍駐鄂部隊接管全城物資運輸任務。

2月2日，中國空軍8架大型運輸機相繼從瀋陽、蘭州、廣州和南京飛抵武漢天河機場，向武漢緊急空運795名軍隊支援湖北醫療隊隊員和58噸物資。（中新社）

面對越來越嚴峻的形勢，1月31日，李克強舉行第三次小組工作會議，聚焦春節假期結束後的疫情防控工作，並再次就物資供應要求「對國家統一調度的，任何地方不得截留」。次日，李克強視察「疫情防控國家重點醫療物資保障調度平台」。

2月1日，李克強與歐盟主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）通電話，表達中國「有信心、有決心、有能力打贏疫情防控阻擊戰」，也希望歐盟提供「支援」。馮德萊恩表示願盡己所能動用一切可能的資源向中國提供幫助。同日，中國副總理孫春蘭率領的指導組赴武漢視察，落實高層要求。

儘管中共強力施策獲極高的關注度，但這仍未促成疫情「拐點」的到來。為此，2月3日，中共七常委再次舉行政治局常委會會議。被指釋放強烈信號的會議要求，各地一切行動均要聽中央指揮，反對形式主義、官僚主義，並放話將嚴懲落實政策不到位的、不服從領導的、不敢擔當的、推諉扯皮的官員。

習近平還在會議上將此次疫情拔高到是對「我國治理體系和能力的一次大考」的高度，要求「一定要總結經驗、吸取教訓」。

對於政治局常委會會議最後的「其他事項」，外界均認為可能會提到人事，特別是此次疫情重災區湖北的人事問題。因為從事後披露的信息看，湖北主官，包括省委書記蔣超良、省長王曉東，武漢市委書記馬國強、市長周先旺，等被認為在疫情初期負有防控疫情不力，導致大面積擴散的責任。就在2月3日，蔣超良連夜舉行會議，兩度表示要「深刻反思」。