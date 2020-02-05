【武漢肺炎】以防疫之名：各國暫停飛台航線中的國際現實

2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）疫情延燒，在世界衛生組織（WHO）於1月30日將疫情列為最高等級的「國際公共衛生緊急事件」（PHEIC）後，各國紛紛提高防疫作為，包括祭出旅遊紅色警示、停飛往返中國大陸、香港、澳門航班。 而意大利、越南、孟加拉國及緬甸曼德勒機場並將「停飛令」擴及台灣。

因應武漢疫情，台灣桃園機場提高邊境防疫作為。（陳鄭為／多維新聞）

台灣目前確診罹患2019新型冠狀病毒病例共11例，且都是境外及家庭內傳染病例，尚未出現「小區感染」，卻被視同「疫區」停飛，台灣政府、民間未免有「殃及池魚」的憤怒，台灣外交部也將矛頭指向WHO，指意大利、越南等國的「停飛令」是受到WHO依據「一中原則」而將台灣列入疫區的誤導，強調北京沒有一天治理過台灣，會據理力爭。

不過，據理力爭過後，僅有越南解除對台灣的停飛令；意大利仍維持對台「停飛令」，但同意台灣派出空機赴羅馬接回滯義國台籍旅客；孟加拉國及緬甸曼德勒機場則「持續溝通中」。菲律賓雖然沒有對台灣發出「停飛令」，但要求台灣人民入境時要出具最近一個月內，經台灣外交部及菲國駐台機關雙認證的入出境紀錄證明文書，沒有言明的原因在於「兩岸往來密切」。

持平的說，目前2019新型冠狀病毒疫情不甚透明，特效藥及疫苗也尚未問世，為了「阻敵於境外」，各國高規格防疫，相繼對中國大陸祭出「停飛令」及提高邊境管制作為無可厚非，緊鄰大陸、民間互動密切的台灣更是如臨大敵，祭出層層關卡，邊境管制範圍已擴及最近14天曾赴大陸地區的外國人士，窮盡所有力氣使得確診病例仍得維持在11例，確被視同「疫區」而被部分國家停飛，的確有憤怒、不平的理由。

武漢疫情升高，機場如臨大敵。（中央社）

不過，台灣外交部將意大利等國家對台灣祭「停飛令」歸責於WHO的「錯誤分區」，話說得理直氣壯，也順應當下台灣對北京作梗使台灣長期無法加入WHO 的憤怒民氣，卻不得不說其中也有政治操作的成分，只迎來越南解除對台灣的「停飛令」，從中更可看到國際現實。

WHO是聯合國所屬機構，遵循「一個中國」原則是不須言說的事，各國為了防疫對對中國大陸祭出「停飛令」、提高旅遊警示所在多有，但大多數國家並沒有因為WHO的「錯誤分區」，對台灣實施「停飛令」，這是其一。

也因為不是所有國家對台灣實施「停飛令」，意大利、越南等國以「防疫」之名，不公平的將台灣納入「疫區」的背後，恐怕更多是想藉此向北京表態的政治操作，其中又以沒有地緣關係的意大利表態最為直接，這是其二。

也許有台灣人會以越南經台灣外交部據理力爭、持續溝通後「改正錯誤」，取消對台灣「停飛令」當成證明。不過，這些人或許不知道，根據台灣勞動部統計，截至2018年止，來自東南亞國家在台灣工作的移工已超過70萬人，越南籍移工佔比達31.5%，越南宣布對台灣祭出「停飛令」時，影響3班台灣籍航空公司飛越南航班，台灣第一時間取消越南籍航空公司自台灣飛越南的航班卻高達8班。

藉由取消越南籍航空公司航班的「威力展示」，越南立即取消了對台灣的停飛令，一則台灣的確不是現實意義上的「疫區」，二則必須顧及在台灣工作的越南國民返鄉權利，權衡利害之後作出符合國家利益的決定並不困難。

武漢台商返回台灣的包機３日晚間11時40分抵達桃園國際機場。（中央社）

然而，對於意大利、孟加拉國國等與台灣互動、交流並不密切，且沒有許多國民在在台灣工作的國家來說，以「防疫」之名刻意將台灣祭出「停飛令」，在當下全球因武漢疫情風聲鶴淚之際，不僅可以向其國內民眾顯示政府為了防疫「有所作為」，還能向北京政治表態，長遠來看「利大於弊」。

可以預見的是，在武漢疫情沒有緩和前，目前仍對台祭出「停飛令」的國家，因為台灣外交部的據理力爭「改正錯誤」的機率不大。不過，台灣政府畢竟還是成功的讓越南解除對台灣的「停飛令」，但從中也更加確定，「實力」才是國與國、政府與政府之間往來的唯一標準。