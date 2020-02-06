【武漢肺炎】對話華人律師：面對疫情　美國華人陷入更尷尬境地

武漢肺炎疫情還在持續，與專家判斷的拐點似乎還有不少距離，2月4日，中央政府再度派遣2000名醫護人員馳援武漢。對於中國而言，武漢是這場「抗疫」的前線，但對於全球而言，中國整體已然是這場病毒肆虐的風暴中心。 美國金潤律師事務所陳文律師在接受《香港01》採訪時表示，隨着中國大規模爆發疫情，美國的華人在某種程度上已經陷入了更尷尬的境地，已有華人因乘坐地鐵戴口罩遭到襲擊的事件發生。

肺炎疫情還在持續，中國官方不斷向武漢投入救助醫療資源。（AP），

01：在中國大規模爆發新型冠狀病毒之後，美國政府隨即採取了嚴密的措施應對，如出境管制、對中國返美旅客要求自我隔離等等，目前的美國華人社區有那些特別的舉措和安排？

陳文：政府會公布對防控疫情的指導意見，但不會出台強制性的法律和法規，憑公民個人意願選擇是否遵循。美國現在在國家層面採取的措施就是阻斷中美之間的交流，如不給非美國公民發放簽證赴美。就美國內部而言，美國疾控中心（CDC），發佈公告稱新型冠狀病毒在美國可以控制，不會造成大規模傳播。

最近， 上到總統特朗普， 下至地方疾病防疫部門官員， 紛紛發言安撫社區居民， 宣稱美國已經對冠狀病毒傳播有所控制， 美國大面積傳播的可能性很小。 然而， 美國境內感染冠狀病毒的人數在逐日增加，截止2月2日已經確診11例，加州，芝加哥、西雅圖、亞利桑那、波士頓等地都有。 2月2日傳出消息， 紐約市發現第二例疑似病例。

根據2017年統計數據，美國華人約佔美國總人口的1.5%。 2010年人口普查顯示，美國華人約380萬人。 加上短期旅遊、訪學和沒有參與人口普查登記的華人， 現在的人口應該有4、5百萬。2012年數據表明， 華裔人口集中的城市主要有：紐約73萬， 洛杉磯52萬，舊金山46萬，聖荷西16萬， 波士頓13萬，芝加哥10萬，華盛頓10萬， 西雅圖9.8萬，休斯頓8.6萬等。

華裔聚集區裏， 1月份以後從武漢或湖北來美的概率很大， 今後一段時間， 以上這些城市不出現冠狀病毒肺炎病例的可能性小於其他美國華人聚集的地方。「與中國交通聯繫密切的海外大城市也可能成為疫情爆發的中心，除非立即在人口和個人兩個層面實施大規模的公共衛生干預措施。」春節期間， 回國過年的多數是在校學生、自由職業者、已經退休、以及持有美國綠卡但經常回國的人， 同時， 也有一批藉着假期，從國內來美國旅遊購物的人。這些人中到過武漢或湖北， 或接觸過武漢或湖北人的應該有一定比例， 因此有潛在感染風險。

美國地方政府的健康部門工作人員會到中國城附近做一些宣傳，教居民如何預防，但同樣，對於華人社區而言，也並未出台強制性規定，因為這次疾病在美國還沒有大規模爆發，而疾控中心也稱新型冠狀病毒疫情在美國不會大規模傳播。

華人社區中很多人都比較自覺，會主動減少去人員密集的場所，並且戴口罩。但也有不少人還在繼續辦各種非必要的聚會。在中國國內，各種類型的聚會已經全部取消。

美國政府和疾控中心不斷宣稱, 新冠病毒不會在美國大範圍傳播， 一般美國人對此沒有很強的防範心理， 也沒有很多人採取防護措施。可是華人聚集區是否安全？ 華人聚會、聚餐仍然在發生。

在此， 我呼籲在美華人， 提高防護意識，僅靠美國政府和CDC的宣傳來追蹤、判斷疫情在美國的傳播是有侷限性的， 建議多關注國內疫情發展和案例，以及國內外疾病專家對疫情的分析預測， 做出自己的判斷。

上到總統特朗普， 下至地方疾病防疫部門官員， 紛紛發言安撫社區居民， 宣稱美國已經對冠狀病毒傳播有所控制。（資料圖片）

01：由於這次疫情起源於中國武漢，在全球其他國家也造成了影響以至於很多國家和地區出現了排華現象，甚至認為華人都是「行走的病毒」，美國的這種情況突出嗎？美國主流社會對於華人目前是什麼態度？

陳文：每個國家都會有種族主義者，美國也有。前些年，美國社會對穆斯林都有一種異樣的眼光，尤其是美國白人，不少人都堅定相信白人至上。中美這兩年關係由於貿易戰而而不斷惡化，中國現在又爆發疫情，總之導致華人又成為部分人種族歧視的目標

美國的主流社會不會強調對華人的不好看法，尤其是在政府和工作場所等大方面來看，因為美國畢竟有反種族歧視的法律規定。但當個體走出工作場合，他就有可能會成為一個種族歧視者。

有一些種族主義者，在公共場所表現得十分客套，但走出他的領域融入社會就成為了一個放飛自我的種族主義者，我通過朋友了解到，華盛頓和紐約都有發生華人因為在地鐵裏戴口罩被襲擊的事件。

就休斯頓現在的情況來看，政客其實非常關心這次疫情的發展，先後舉辦了說明會向華人解釋和說明疾病的情況。政府層面說能夠遏制疾病的傳播，給華人以安撫，情況從表面上看大體如此。

這次疫情起源於中國武漢，在全球其他國家也造成了影響。（資料圖片）

01：不少網友將中國此次爆發的肺炎疫情與美國去年的流感對標，據美國疾控中心的數據，目前為止，2019-2020流感季已導致美國1900萬人感染，至少1萬人死亡，死亡人群中有68名兒童。從整體層面來看，這種對標的意義其實並不不大，美國社會輿論中是否會做相似的類比？美國社會如何評價中國在這次疫情中的防控措施？

陳文：對於美國流感的統計有不同的方式，所以也就造成差別很大的觀感。死亡人數的統計上，有很大一部分是其他併發症引起死亡，僅僅因為感染流感而死亡的人數並不多。這1萬例死亡數據的統計中，納入了併發症導致的死亡，所以看起來死亡人數很多。

美國社會對於中國這次的肺炎疫情反映可以從三個方面來看，疾病專家中有人認為引起肺炎的新型冠狀病毒是人造的，甚至有參議員認為病毒是從中國研究生化武器的實驗室中泄漏。

美國醫學界對於病毒的起源說法不一，關於病毒是人造的說法也是在印度科學家發表文章之後才引發的爭論。

第三個方面，普通老百姓其實並不怎麼關注這次疫情。社會輿論的重點依舊是特朗普（Donald Trump）的彈劾案和美國大選。美國政客們則有些對中國落盡下石的言論，財政部長甚至公開說可以在中國產生疫情的情況下，讓製造業迴流美國。一般的地方官員，對待疾病，更多是持盡義務的態度，認為應該向大眾宣傳一下疾病如何防止。

另外，如前面所提，有一些種族主義者，在中國爆發疫情的情況下開始更加排斥華人。

外交部發言人華春瑩早前批評，美國利用中國爆發的疫情持續製造恐慌。（資料圖片）

01：中國外交部發言人在例行新聞發佈會上指責美國利用中國爆發的疫情持續製造恐慌。中國駐美大使崔天凱更是警告中美兩國應該防範「政治病毒」。美國方面其實也有相關表態稱願意派出最好的疾控專家團隊支援中國，但此前有新聞報道稱中國拒絕了美國的提議，這方面的確切信息還十分模糊，美國是否在政府層面給予中國幫助？你在美國了解到的真實情況到底是什麼樣的？

陳文：目前我並沒有看到以政府名義對中國進行援助的報道，民間則有不少對中國援助的行為，我看到周圍華人竭盡全力買口罩等物資寄回國內，上個星期開始，幾乎全美的口罩都被華人買了。

我個人認為中國政府之所以拒絕美國的疾病專家來華可能與病毒是人造的傳言有關。我呼籲中國成立專案組儘快查清病毒來源，這個團隊可以由刑偵人員、國安人員、疾病專家和學者組成，查清來源才能夠破除陰謀論。