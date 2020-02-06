【武漢肺炎】被指違規自採、傳播不實信息　多款app遭網信辦處置

新華社5日（周三）報道，國家網信辦近日指導有關地方網信辦，查處「皮皮搞笑」、百度、「網易財經」等違法違規網站平台及帳號，同時要求各網站平台嚴格落實主體責任，各地網信辦切實履行主管責任，為打贏疫情防控阻擊戰營造良好網絡環境。

「皮皮搞笑」APP主打網絡的搞笑短片、搞笑趣圖等，目前已遭下架。（網絡圖片）

報道指，國家網信辦指導地方網信辦對群眾舉報的「皮皮搞笑」網絡社區平台發布涉新型冠狀病毒感染的肺炎疫情有害短片、散布恐慌情緒等信息內容進行嚴肅處理，第一時間進行應用商店下架處置；就百度等網站平台部分產品對用戶發布違規信息管理不嚴、虎嗅等網站平台在涉疫情報道中存在違規從事互聯網新聞信息服務等問題依法約談，責令立即停止違法違規行為，進行全面深入整改，有關網站平台關停相關問題欄目。

國家網信辦又對新浪微博、騰訊、字節跳動等互聯網企業所屬網站平台進行專項督導；對「網易財經」、「新浪微天下」、「穀雨實驗室」、「史上最賤喵」等網絡帳號違規自採、傳播不實信息等問題，及時進行處置。

國家網信辦指出，將持續加強對省級網信辦的指導，要求各網站平台嚴格落實主體責任，各地網信辦切實履行主管責任，為打贏疫情防控阻擊戰營造良好網絡環境。

根據網上介紹，「皮皮搞笑」APP主打網絡的搞笑短片、搞笑趣圖等。

（新華社）