【武漢肺炎】5日全國治癒出院261例　達新增死亡病例3倍以上

據中國國家衛健委最新發布的數據，內地2月5日新增確診病例3694例，新增治癒出院病例261例，新增死亡病例73例，累計確診病例28018例。 值得注意的是，目前全國累計治癒出院人數已「破千」，達到1153人，累計死亡則為563人；而5日當天治愈出院病例（261例）已經達新增死亡病例（73例）的3倍以上。

此外，這也是湖北省累計康復病例首次超過累計死亡病例的首日：累計康復數已達633例，累計死亡數則為549例。湖北新增康復病例也已經連續5日超過新增死亡病例。

從圖表可見，全國每日新增治愈病例已經大大超過新增死亡病例。（新華社）

國家衛生健康委醫政醫管局副局長焦雅輝2月4日曾稱，全國確診病例的病死率是2.1%。其中，湖北省的病死率是3.1%，除掉湖北以外其他省份病死率是0.16%，而武漢市病死率為4.9%。

中國病理生理學會危重病醫學專業委員會主任委員、北京大學第三醫院危重醫學科主任馬朋林教授3日接受採訪時表示，針對這次新型冠狀病毒感染的肺炎疫情重症病例的研究曲線表明，重症病例死亡比率已呈下降趨勢，且重症病例治療預後改善樂觀。他強調，民眾不必為病例數字攀升恐慌，因為現在採取的疫情防控措施已經非常得力和十分有效，「可能沒有比現在更好的防控措施了」，只要措施落實到位，相信疫情感染傳播趨勢很快會減緩下來。

至於為何武漢病死率高於其他地方，國家衛生健康委專家組成員、北京地壇醫院感染二科主任醫師蔣榮猛的解釋稱：首先，武漢發病人數多；其次，武漢目前的醫療資源、其ICU隊伍不足以應對此次的重症救治，同時，武漢本地的老年人病例較多，重症病例較多，因此也使得致死率高於全國水準。

解除醫學觀察人數（18457例）和新增醫學觀察人數（14226例）出現了交叉。

值得注意的是，2月5日，新增解除醫學觀察者人數也首次超過新增接受醫學觀察者。內地公眾號《一瓣》指，從圖表上看，解除醫學觀察人數（18457例）和新增醫學觀察人數（14226例）一上一下形成的「黃金十字交叉」，若趨勢繼續，現有接受醫學觀察者數量將在短期內觸頂，出現向下的拐點，從最週邊降低基數。

5日，新增疑似病例與新增確診病例也相當接近。

《一瓣》還指，2月5日，新增疑似病例與新增確診病例交叉僅一步之遙，而根據國家衛健委發佈的《診療方案》可知，確診病例是在疑似病例基礎上進一步進行核算檢驗或基因測序而確定的，這期間平均要等待4天的時間，新增疑似病例的下降，將降低核算檢驗或基因測序流程的壓力，也會進一步緩解確診病例住院治療的壓力。