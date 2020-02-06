【武漢肺炎】中國醫科院院長：武漢大批患者未及時收治　形勢嚴峻

武漢肺炎疫情持續擴散，中國工程院副院長，中國醫學科學院院長王辰5日（周三）接受央視節目《新聞1+1》採訪時表示，目前武漢的防疫壓力是大批患者沒有及時收治到醫院。

中國工程院副院長，中國醫學科學院院長王辰5日（周三）接受央視節目《新聞1+1》採訪。(影片截圖)

王辰稱，目前武漢形勢嚴峻，大批患者沒有及時收治到醫院，這批患者在社會上的流動，在家庭居住，會造成更進一步的家庭和社區的感染，這是加劇疫情的最重要的因素。關鍵要把已經確診的輕症患者及時收入醫院進行集中救治和隔離。現在醫院床位大多用於中、重、危重症患者，輕症患者收治不夠，造成的問題突出。

關於武漢的方艙醫院，王辰表示，建方艙醫院的初衷是把患者「應收盡收」地收到醫院，進而降低家庭和社區間的傳播。方艙醫院條件沒有那麼好，但它是關鍵時期實行的關鍵之舉，只有把社會上的病人收治到醫院治療和隔離，才能切斷傳染源，才能控制疫情。

關於治療新型肺炎的特效藥，王辰稱，根據前期的結果，對瑞德西韋（Remdesivir）抱有比較大的希望，其他藥物包括中藥，都需要進一步的臨床觀察來確定其療效。個別的藥品有效與否不是科學結論，一定要進行臨床實驗。