【武漢肺炎】防疫催生「宅經濟」：民眾不出門　電商、手遊發大財

武漢肺炎疫情來襲，世衛宣布是全球緊急狀況，內地民眾出現自發性的封路、封橋，在互聯網上互相提醒減少外出、配戴口罩，民眾待在家裏的時間大大增加的結果，讓電商、手遊公司發了一筆意外財。

因為疫情爆發，內地股市於2月3日農曆春節後的開市跳水急跌，到2月6日為止，股市指數還回不到跌幅的一半，只有網絡公司在股市開市後快速回漲，例如規模最大的互聯網公司騰訊科技、最大動漫串流影音網站嗶哩嗶哩公司，以及網易和阿里巴巴等網絡科技公司。

例如手遊《王者榮耀》，光是在1月24日（農曆年除夕）的總收入就高達20億元人民幣，而去年同時期卻只有13億元人民幣，成長了超過50%。而國金證券旗下的研究團隊則表示，《王者榮耀》在農曆春節的活躍使用者來到了1.5億人。

武漢疫情讓不少民眾在家上網、玩手機。（新華社）

這不是個案，中信建投表示，農曆春節期間《和平菁英》的活躍使用者來到了0.8億人；另一部內地手遊《陰陽師》在除夕當天則來到了1億人民幣收入。

幾家歡樂幾家愁

線上串流平台也跟上這一波成長機會，來自App Annie的數據表示，在網絡公司字節跳動宣布免費網絡首映賀歲電影《囧媽（Lost in Russia）》後，旗下App「西瓜視頻」在一周內的下載次數增長了77%。

但是電影院並不開心，因為疫情爆發，春節賀歲檔都下檔了，預估損失超過70億人民幣票房和前期的宣傳投入成本，但撤檔的《囧媽》卻用超過6億人民幣的價錢賣給了網絡影音平台，被批評是「偷跑」、「發國難財」。

文章認為，電商巨頭阿里巴巴於2003年沙士疫情中崛起。（資料圖片）

個人居家產業（「宅經濟」）是最大贏家，包括遠程辦公、遠程教育、電子商務、無人配送、網絡遊戲等等。遠程辦公軟件釘釘表示，光是2月3日一天，內地就有千萬間企業、兩億人在家辦公，甚至讓釘釘的視頻會議功能迎來歷史流量高峰，一度出現網絡限流。

醫療、生技是在疫情中成長的另一大行業，例如智能手機上的健康、健身的App，有些下載量甚至成長了10倍以上。許多生物醫藥和醫療器材公司在開市當日逆市漲停，有些是因為生產的中藥被認為有療效潛力而走紅，儘管沒有更進一步的療效數據。

疫情爆發曾經改變經濟型態

這次的疫情影響深遠，有評論家認為很可能大幅度改變現在的經濟模式，就像阿里巴巴於2003年沙士疫情中崛起一樣：2003年沙士（SARS）疫情爆發，內地為了防疫大量阻隔人員流動，造成許多經濟活動被迫轉移到網絡，當時阿里巴巴才創立4年多但因為傳統的經濟渠道不通，使得阿里巴巴主要的企業對企業（B2B）業務大量成長，受益巨大，還在沙士疫情中推出了針對個人用戶的淘寶網。