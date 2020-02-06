【武漢肺炎】新華社：詆毀中國制度的「政治病毒」同樣要消除

新型冠狀病毒肺炎疫情從﻿武漢擴散至全球，亦引發政治效應。面對此次疫情，美國已從武漢撤出其領館人員，並宣布對中國公民入境採取全面限制措施，但中國外交部就呼籲各方不要對疫情過度反應。 另一方面，美國國務卿蓬佩奧日前訪問英國時形容中國共產黨是「當今時代的主要威脅」，引發中方不滿。 中國官媒《新華社》今天（6日）刊登評論文章指，在中國防控疫情的緊迫時刻，美國不斷製造和散播恐慌，蓬佩奧攻擊抹黑中國制度的謬論，更是妨礙中美合作應對共同挑戰的「政治病毒」，是試圖利用當前形勢謀取政治私利，同樣應被消除。

美國加強防疫措施，聯合航空（United Airlines）4日宣布會暫停所有香港航班服務。（資料圖片）

文章稱，當前，中國正充分發揮制度優勢，團結一心全力防控疫情。中國採取了最全面、最嚴格的防控舉措，構建起一張深入到社區和農村的疫情防控網絡，充分體現出以人為本、集中力量辦大事的中國特色社會主義制度優勢。世界衛生組織總幹事譚德塞評價說，中國體制之有力和中國舉措之有效「世所罕見」。然而蓬佩奧卻大放厥詞、信口雌黃、冷血傲慢，違背人道主義精神。

文章指出，蓬佩奧自擔任美國國務卿以來，向中國「潑髒水」幾乎成為其出訪的標準配備。從兜售「中國威脅論」，到對香港、新疆等中國內部事務指手畫腳，再到攻擊中國共產黨和中國國家制度，蓬佩奧四處煽風點火，挑撥離間，對中國的攻擊抹黑已經到走火入魔的地步。就在剛剛結束的東歐中亞訪問行程中，蓬佩奧又重複了這套令人厭煩的洗腦式說教。

文章認為，在這背後，是根深蒂固的意識形態偏見和零和博弈思維，認為中國的發展一定會觸碰美國的「奶酪」。基於這樣的戰略誤判，以蓬佩奧為代表的反華「急先鋒」正不斷給中美關係發展製造障礙，企圖用政治私利綁架中美合作。然而，「蓬佩奧們」的「表演」再賣力，也拿不出任何有說服力的論據，中國制度的優越性已經被事實充分證明。

（新華社）