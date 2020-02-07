【武漢肺炎】中港民眾「搶口罩」　開源節流兩地政府大不同

截至2月7日下午4時，兩岸四地合共錄得31249宗武漢肺炎確診病例，26359宗疑似病例，1603人獲治癒，637人死。由於疫情暫未見止息，民眾爭相搶購防疫用具，口罩更是經常斷貨斷市，市面一罩難求。 面對口罩短缺的問題，又或者任何類型的短缺，萬變不離其宗，不外乎「開源」和「節流」兩種方法。不過在疫情嚴峻的時刻，口罩幾乎已成為必須品，如果用家重複使用口罩，又或者用「土製消毒法」，都要承受防疫品質下降的風險，換言之口罩的需求已屬「剛性」，要強行壓下並不容易。

特首一度下「官員除罩令」

香港官員就非常有趣，糾結了多日，先是衛生署署長陳漢儀稱「沒有病癥社交場合不用戴口罩」，之後特首林鄭月娥卻率眾官戴口罩見記者，聲言竭力全球採購，到了近日又一改立場，強硬要求官員如沒生病或不在前線，戴了口罩也要除下，豈料一日左右便再「轉軚」，就「除罩令」道歉兼任由官員自行決定。

供應嚴重緊缺，工人都要加緊生產口罩。（中新社）

特首的「限罩令」根據有二，一是她口中的「世衛指引」，二是匱乏狀態下「慳得就慳」。首先，世衛文件說的僅是「未有證據」顯示，戴口罩能保障健康人士，並且指出在疫情地區，佩戴口罩是防疫手段之一，意謂患者可減低傳染他人的風險，「其他相關措施也需同時實施。」

更為要者，國家衛健委最新一版《診療方案》就指出：「無症狀感染者也可能成為傳染源。」如果聽從衛生署署長當初的意見，隱形患者就可能在最長14天的潛伏期裡，經由飛沫和接觸之類媒介，觸發大規模社區感染。決策者不去盡全力降低大爆發的機率，反而拋出「慳得就慳」之類言論，令人詫異。

大理「攔途截劫」重慶口罩

在短缺情況下，正當港府還用「價低者得」招標口罩供應，內地官員就竭盡全力去「開源」生產；正當港人和港企要自救「搶口罩」，內地官員就在動員生產線增加供應之外，落手落腳「搶口罩」。不過在這一輪「搶口罩」風潮中，地方政府卻鬧出笑話。

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事緣有一批口罩經雲南大理市運往重慶，大理市卻發出徵用令「攔途截劫」，違反只准徵用本地資源的規定，結果在事件曝光當日，市衛生健康局局長楊硯池就被免職處理。另一邊廂，傳出遼寧瀋陽和山東青島「互搶」對方的口罩批次，事後青島承認網傳文件屬實，「經考慮不妥未發出」，因管理不嚴才誤傳上網。

官媒《環球時報》總編胡錫進就此評論：「一些地方表現出嚴重的自私，不顧全國抗擊疫情的一盤棋。連普通線民都一眼看出不道德、不合規矩的事情，一些地方政府機構卻能動那樣的心思。」他講了「各自為政」的自私自利一面，但最重要的是，這自私自利的「開源」又為了誰呢？

武漢領導車「奪罩」惹非議

湖北武漢市為疫情重災區，當地醫療物資緊缺，多間定點醫院都公開表示急需援助。

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惟據內地傳媒報道，一名男子於2月1日在武漢紅十字會的倉庫提走一整箱3M口罩，直稱是「領導需要」，其車牌「鄂A0260W」更顯示，座駕隸屬武漢市政府辦公廳公務用途。消息一出，內地網上輿情一度譁然。

「開源」的動力成疑，內地口罩短缺問題也並未完全解決，不時都見到有民眾在抱怨。儘管如此，在市場失效時，個別大城市如廣州至少會找方法穩定供應，安排居民通過應用程式預約購買口罩，上門配送，而不是一味推搪「供應緊張」，然後繼續官僚式招標「價低者得」，令人哭笑不得。