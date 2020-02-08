【武漢肺炎】人民日報：抗擊疫情顯中國制度優勢

官媒《人民日報》8日發表評論文章稱，疫情是對國家治理體系和能力的大考，中國制度發揮「集中力量辦大事」的優勢，快速建成醫院、封城，並推進了對病毒的研究。文章說，黨中央統一指揮、統一協調、統一調度，「全國一盤棋」釋放出無窮無盡的戰鬥力。

文章稱，近期火神山醫院、雷神山醫院接連建成，國際輿論高度評價中國集中力量辦大事的制度優勢。

2月5日下午，「江漢方艙醫院」的工作人員在做收治病人前最後的的準備工作。（新華社）

文章說，疫情是對國家治理體系和能力的大考，高效建起兩座醫院，只是中國這段時間抗擊疫情的一個縮影，從快速檢測病毒基因序列並與全球分享，到採取史上最大規模封城措施隔絕病源，中國政府本著對人民群眾生命安全和身體健康高度負責的態度，採取了前所未有、世所罕見的防控與救治舉措，很多舉措甚至遠超《國際衛生條例》要求。

文章稱，對抗新型冠狀病毒感染、挽救患者生命進入關鍵階段，尤其需要依靠團結奮進的力量，而在中國有最能凝聚全國力量，最有辦法把人力、財力、物力切實有效地集中運用到疫情防控工作上的制度體系和社會環境——在黨中央統一指揮、統一協調、統一調度下，堅定信心、同舟共濟、科學防治、精准施策，「全國一盤棋」釋放出無窮無盡的戰鬥力。

文章說，14億中國人民聯防聯控，發揮國家治理體系制度效能和制度威力，探索出應對突發公共衛生事件的新路。