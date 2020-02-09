【武漢肺炎】外交部詳述外國捐助名單　韓日列前2名有深意

中國外交部發言人華春瑩日前在記者會上，提到截至2月5日中午，共有21個國家的政府向中國捐助針對新型冠狀病毒肺炎疫情的防控物資，華春瑩甚至將該21個國家的名稱全部報上，例如有韓國、日本、泰國、馬來西亞、印尼、哈薩克、巴基斯坦等。 具官方背景內地政論公眾號「牛彈琴」發文分析指，華春瑩詳述上述國家的名稱，其獨特的排列次序是別有深意，同時亦批評美國政府不作為。

文章直指「外交無小事」，認為華春瑩報上具體援助中國的國家名單，「大家可以想一下，以外交部辦事的作風，沒發來援助的國家，肯定不會列進去；已經援助的國家，如果不列進去，那就是外交事故」。是故上述21個國家，正正就是第一批在疫情時援助中國的國家。

日本各界向中國捐助大量醫療物資。（中新社）

文章續指，名單的排列次序「肯定沒按字母排列」，否則澳洲（Australia）及阿爾及利亞（Algeria）會較前，另外按照中國政府向來的原則，「肯定更不會按援助多少排列」。文章稱，相信名單是按照地區排列，先是亞洲，其次是歐洲，然後就是中東，最後是大洋洲及其他地區。

對於第一名及第二名的韓國、日本，文章認為「這應該也是對這兩個重要鄰國的充分肯定」。以日本為例，文章稱最近相當忙碌的外交部長王毅，「就疫情的第一個通話對象，就是日本外相茂木敏」，以及華春瑩在其他記者會上亦提到日本捐助中國物資的一個細節，「一些捐贈給武漢的物資包裝箱上寫著『山川異域，風月同天』、『豈曰無衣，與子同裳』。我還從網上看到一些照片，在日本的一些藥妝店，可以看到『中國加油』、『武漢加油』的標語」，自言大受感動。

文章其後稱，不在名單中的有不少是世界大國，例如美國、俄羅斯、亦有一些周邊國家缺席，例如新加坡、印度、越南等。文章解釋，其中一個原因是時間，華春瑩有表明是「截至2月5日中午」。此外，美國亦非完全沒有捐助，但僅限於民間，故華春瑩亦有表明是「不少國家社會各界友好人士也紛紛主動通過各種方式對中國抗擊疫情提供支持」。

美國的華人有向中國捐助大量醫療物資。（中新社）

文章最後稱，就美國而言，美國政府及美國人民是分開計算，美國的華人搜羅不少口罩、防護服等各種救急物資運往中國，美國企業及各界人士如波音公司、通用電氣等有大筆的捐贈，「但，美國政府真沒有做多少」。文章認為，正因為美國政府沒有太多作為，是故國家主席習近平與美國總統特朗普通電話時，前者稱「感謝美國社會各界提供物資捐助」，「請注意，感謝的是美國社會各界，不是美國各界，更沒有單提美國政府」。

（牛彈琴）