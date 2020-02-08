【武漢肺炎】中南海調用王賀勝：湖北官場臨變局

2月8日，現任衛生健康委員會副主任王賀勝被調任湖北省委常委。這對於正在抗擊疫情前線坐鎮指揮卻又深陷輿論漩渦的湖北官場，意味着什麼？

距2019年12月初新型冠狀病毒疫情爆發已有兩個月時間。舉國抗擊疫情背景下，作為疫情始發地的湖北省，特別是該中心城市的武漢市被認定為防治疫情的「重中之重」。

湖北省官場官員們無疑承擔着巨大的責任與壓力，但因病毒發展速度極快而明顯措手不及，再加上層出不窮的失誤不當之舉，及其背後反映出來的治理能力不足等問題，長時間受到輿情撻伐，陷入信任危機。而稍早前曾經透露疫情卻被當地官方訓誡的醫生李文亮染病去世，更是激盪起民間的強烈情緒。

在這種情況下，繼中國國家監察委員會成立調查組調查李文亮相關問題之後，王賀勝經「中共中央批准」，從中國衛健委「空降」湖北省，進入該省領導班子，頗有「臨危受命」之意。

王賀勝出生於1961年，是一位「60後」官員。他在改革開放之初就讀天津醫學院衛生系衛生專業，畢業後也曾涉及宣傳、教育、管理等方面工作，但是衛生、醫療領域是其官場主打路線。他在2016年從一直工作的天津市被調赴中央，目前是中國衛健委裏排名第一的副主任，負責醫藥衛生體制改革、醫政醫管、基層衛生健康、宣傳等方面工作。

據悉，湖北武漢疫情爆發後，王賀勝是中國國務院副總理孫春蘭率領的中央赴湖北指導組成員之一，並曾到天津、四川、浙江等地指導工作。

此番中共中央任命王賀勝為疫情重災區的湖北省的省委常委，顯而易見是因事用人，考慮到了他在醫療衛生方面工作的優勢，以圖為湖北省抗擊疫情之戰提供有力、適當的支援和領導。

另外，王賀勝在2014年12月至2016年8月間在天津市從事宣傳方面的工作，在中國衛健委也有這方面的責任，調職湖北後，針對湖北官場已經大失民心的情況，或可在溝通官民、撫慰民心、鼓舞士氣方面有所裨益。

需要指出的是，王賀勝目前只是獲得了湖北省委常委的身份，尚未公開確定擔任何種具體工作。在熟悉湖北相關工作後，不出意外將會擔當重任，不排除取代某位在職官員。而王賀勝的到任可能還只是開始，湖北省官場還將發生怎樣的後續變動，值得拭目以待。

「能上能下」應該是一種官場的常態，但是在中國其實並未得到廣泛呈現。在新型冠狀病毒這樣的重大挑戰面前，更是需要「能者上，庸者下」，讓越來越多的優秀官員得到鍛鍊、脱穎而出。官員集體們始終在整個社會的運轉中扮演着不可或缺的角色，在疫情面前的重要性尤其得以凸顯。隨着越來越多優秀官員的出現和官員們執政能力的提高，湖北省的疫情不久後料將會有明顯改觀。