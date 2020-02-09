【武漢肺炎】內地專家：部分病人出院後或病情反覆　最好隔離兩周

內媒《北京青年報》報道，中央指導組專家、北京朝陽醫院副院長、呼吸危重症專家童朝暉正在武漢支援新冠肺炎疫情救治，他8日（上周六）參與病例討論時表示，即使出院的病人，最好也要再自行隔離兩周。

北京朝陽醫院副院長、呼吸危重症專家童朝暉。（網絡圖片）

報道指，會議對兩名病人的情況做了介紹，其中一名35歲的女性患者入院時有乏力、發燒等徵狀，最初的電腦掃描檢查顯現出磨玻璃影像。另一名30歲的男性患者入院前已經發燒十天，並在呼吸時有胸痛的感覺，其後在進行電腦掃描覆查時，肺電腦掃描影像的變化表現為更多間質的改變。兩名患者兩次核酸檢測均為陰性，根據第五版《新型冠狀病毒感染的肺炎診療方案》，此類湖北省內疑似病例具有肺炎影像學特徵者，屬臨床診斷病例。

童朝暉表示，因核酸檢測在技術、採樣等方面的局限性，導致了檢測結果存在「假陰性」的可能性，因此才有了臨床診斷病例的概念。

出院後或有核酸檢測轉陽情況

根據第五版診療方案，對於出院和解除隔離的標準為：體溫恢復正常3天以上，呼吸道徵狀明顯好轉，肺部影像學顯示炎症明顯吸收，連續兩次核酸檢測為陰性（採樣時間至少間隔1天）。

對於此次討論的兩名病人，童朝暉表示，此次許多病例7到14天是炎症高峰，電腦掃描影像可能再次改變，出現呼吸困難加重等徵狀，一些病人出院後可能有病情反覆、核酸檢測轉陽的情況。他結合在非典一線工作時的經驗舉例，「當時一般是21天後出院，胸部CT（電腦掃描）影像呈現吸收的狀態，比較踏實」。面對現在床位流轉壓力較大的現實，童朝暉認為：「即使出院的病人，最好也要再自行隔離兩周。」

痊癒後或有抗體 半年內不會再患此病

對於新冠肺炎痊癒後是否具有傳染性的問題，童朝暉表示，SARS病毒和新型冠狀病毒是85%的同源，抗擊非典時檢測，抗體能在體內持續6個月。根據這種研究結果推斷，病人體內至少在6個月是有抗體的，他覺得病人這6個月以內不會再得此病。

（《北京青年報》/央視）