【武漢肺炎】北京：引導市民科學使用防護用品　公務員禁戴N95

8日（上周六），北京市新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控工作領導小組召開第十八次會議，會議要求要加強宣傳，引導市民群眾科學有效使用防護用品，公職人員不得佩戴N95醫用防護口罩。

遼寧省唯一的醫用防護級N95口罩生產企業─瀋陽盛實醫療科技有限公司每天連續生產20餘小時，確保2萬餘枚的口罩日產能。（新華社）

此外，會議要求，要進一步做好外地返京人員的排查管理。相關管控措施要嚴格到位，社區每天逐一回訪，掌握動態情況。建立京津冀地區應對疫情工作協調機制，加強聯防聯控聯治，引導三地人員有序流動。

會議又要求加強管理復工復產後的施工工地。對工地人員實行點對點招工和運送，督促勞務公司負起排查責任。工地實行封閉管理，落實好佩戴口罩、測體溫和食宿等各項防控措施。落實單位食堂預防控制指引，科學安排輪流錯時用餐，做好就餐場所的清潔、消毒和通風。

此外，會議還要求做好保供穩價工作，鼓勵商場、市場創新服務方式，發揮電商作用，保障市民生活物資供應。

據北京市衛健委，2月8日北京新增11例新冠肺炎確診病例，累計確診病例326例，其中出院37例，死亡2例，287例在定點醫院進行隔離治療。

（《北京日報》）