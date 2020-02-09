【武漢肺炎】中共換將名單蹊蹺被刪　湖北現兩套「兵馬」

「陳一新將任中央指導組副組長，王賀勝將任湖北省委常委」，在中美貿易戰中異軍突起的自媒體「陶然筆記」日前披露兩則重磅人事消息。其中，2月7日中共官方率先公開證實了國家衛健委副主任王賀勝履新的消息，但唯獨陳一新南下的消息至今未得到驗證，不少相關報道也在網絡空間消失。這是否消息有差？或者北京高層另有主張？

2月7日，王賀勝與現任中央政法委秘書長的陳一新履新的消息首先出現在陶然筆記的文章中。《關注疫情防控 | 跟疫情賽跑 充實組織力量勢在必行》一文聲稱這是從相關渠道獲得的消息。隨後，這一消息得到部分媒體轉發。

王賀勝的履歷顯示其曾長期在中國衛生體系任職，此次調任湖北或引起當地官場人事聯動效應。（新華社）

同一天，《湖北日報》發布消息稱，經中央批准，國家衛健委副主任王賀勝任湖北省委常委，直接分工雖未公布，但相信與此次王賀勝所肩負的使命有關。王賀勝為天津醫學院畢業，後輾轉官場，一直在醫學類院校或者地方和中央醫療衛生體系。此次履新也是北京看重其專業背景。事實上1月下旬，王賀勝已經作為中央指導組成員南下湖北，參與到抗擊疫情中。

至於1959年出生的陳一新，本為浙江官員出身，2015年由温州市委書記調任新成立的中央全面深化改革領導小組辦公室專職副主任，僅一年後南下湖北任省委副書記，並兼任武漢市委書記。雖然陳一新主政武漢時間不足一年半，但至今在武漢頗有令名。

陳一新曾主政武漢一年多。（資料圖片）

不過，陳一新此次再度南下湖北，仍然只是傳言，官方從未予以承認。根據中央政法委官方網站長安網的報道，陳一新最近的一次公開露面是在1月28日出席由中央政法委書記郭聲琨召開的就政法機關做好疫情防控、維護社會穩定工作進行再研究再部署的專題會。此後2月1日，陳一新也曾以中央政法委秘書長名義在《求是》發文《「五治」是推進國家治理現代化的基本方式》。

當然，外傳的中央指導組副組長顯然屬臨時職務，以上信息並不能否定陳一新在李文亮案等引起普遍民怨、當地維穩壓力日甚的背景下臨危受命南下的可能。

不管消息真假，二人均與「中央指導組」關係匪淺。

截止2月8日24時，作為武漢肺炎的源地和重災區，湖北已經確認累計報告病例27,100例。早前輿論普遍認為，武漢肺炎疫情能在湖北乃至全國形成當下的難以遏制的局面，湖北和武漢黨政主要負責人故意隱瞞、應對不力，難辭其咎。

在此背景下，由國務院分管科教文衛的副總理孫春蘭帶隊，中央指導組早在1月下旬南下湖北，孫春蘭當時陪同國務院李克強考察疫情。隨後，孫春蘭率隊的中央指導組成員名單曝光，除此次履新湖北省委常委的王賀勝外，還包括保障孫春蘭工作的國務院副秘書長丁向陽，以及工信部副部長王江平，國家衛健委副主任於學軍、國家衛健委醫政醫管局局長張宗久、疾控局局長常繼樂，國家發改委經濟運行調節局副局長劉明和社會司副司長孫志誠等。

國務院副總理孫春蘭率中央指導組指導督導湖北省、武漢市落實「四類人員」分類集中管理措施，真正做到應收盡收、不漏一人。圖為2月8日，孫春蘭在武漢雷神山醫院慰問醫務工作者。（新華社）

據悉，中央指導組目前已經接管了湖北和武漢的主要防疫協調指揮工作任務。湖北省官方網站「中央指導組」活動專欄顯示，自1月26日孫春蘭隨同李克強南下後即保持高強度工作節奏。在《14天督戰一線！70歲女副總理的「防疫時間軸」》一文中，湖北地方媒體披露了孫春蘭所率領的中央指導組是如何「統籌協調」，充當當下的湖北防疫鬥爭的最高指揮者的。

2月8日當地媒體稱中央指導組在鄂期間，從全國調集100餘支隊伍1.1萬餘名醫務人員馳援武漢，統籌調配使用各方面醫療資源、醫用物資，最大限度提高運轉救治效率。改造、擴容武漢協和、同濟、人民等3家定點醫院救治重症患者。緊急調集20支國家醫學救援隊，較短時間內建成有4,000張床位的3所「方艙醫院」……

1月30日晚，湖北省新型冠狀病毒感染的肺炎防控指揮部舉行例行新聞發佈會，介紹疫情防控工作情況。湖北省委書記蔣超良、湖北省副省長曹廣晶等出席並回答媒體提問。圖為發佈台上所有人起立，向這次疫情中失去生命的同胞表示深切哀悼。（中新社）

當然，與此相對，在中央指導組之外，湖北省黨政主要負責人負責的另一套人馬也在中央指導組南下之時成立由蔣超良和王曉東任指揮長的省新冠肺炎疫情防控指揮部。雖然看似正常運作，負責具體事務的執行。2月8日蔣超良還在公開承諾要在兩日之內儘快完成所有疑似病例的排查任務。不過，正如人們所看到，該防控指揮部前期動作遲緩、封城準備不足，導致民怨四起，且在與省紅十字會系統就緊缺的物資調配發放問題發生協調不力、貽誤戰機等重大疏漏。

蔣超良、王曉東近日多次公開表達檢討和反思。政情觀察人士認為他們雖然仍然活躍在抗疫情鬥爭中，但顯然已失去北京的充分信任。在此之前，火神山醫院的運作和武漢市民的生活物資供應問題已經交由軍方負責……

在此背景下，中央指導組雖不可能完全接管，但相信正如中國國內媒體王賀勝的履新意味着的是湖北人事調整的開始而非結束。最近的一次中央政治局常委會已經表示「研究了其他事項」……