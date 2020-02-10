【武漢肺炎】湖北以外新增病例連降6日　返程復工成持續下降關鍵

國家衛健委最新數據顯示，2月9日，內地新增確診病例3062宗，其中湖北2618宗。這意味著全國除湖北地區外的單日新增確診病例數連降6日，回落至2周前水平。 然而，2月10日中國大多數地區迎來春運後的返程復工潮，亦成為數字能否持續下降的關鍵。

2月10日是春節過後、湖北省外的首個復工日。多地迎來「返程潮」。（中新社）

據統計，2月9日，湖北以外內地新增確診病例444例，連續第六日呈下降態勢。而過去六日這一數據分別為：890例（3日）、731例（4日）、707例（5日）、696例（6日），558例（7日），509（8日） 。昨日的數字較2月3日高位（890宗）下降超過50%。

內地單日病死數字仍持續創下新高，湖北地區昨日新增病死數為91宗，依舊佔絕大多數。但就全國單日治癒出院數而言，昨天內地新增632例，其中湖北356例。單日新增治愈出院數整體呈現上漲趨勢。

湖北以外地區迎來春節後復工

2月5日，國務院常務會議提出保供、復工、擴產等要求，全國各地之後相繼發布應對疫情、引導支持企業復工復產的舉措。2月9日，國家發展改革委經貿司副司長陳達在國務院聯防聯控機制新聞發佈會上表示，目前，除了湖北省外，全國其他30個省份均已部署安排企業復工復產。「除了疫情嚴重地區，預計八成以上的上市公司本周將陸續復工。」

2月10日是湖北以外地區春節後首個「復工日」，在之前幾天，各地迎來「返程復工潮」。雖然受疫情影響，多地表示返程人數低位運行，與往年同期相比大幅減少。但大量的人員流動，亦有機會增加人群間傳播的風險，也是新增病例數字能否持續下降的關鍵。以北京、上海、廣州、深圳為代表的一線城市將面臨嚴峻挑戰。

針對返程高峰如何防控疫情等問題，交通運輸部副部長劉小明早前曾表示，一方面要全行業動員，做好防禦工作，落實交通工具通風消毒、旅客體溫檢測等工作。具備條件的服務區、船舶碼頭，設置留觀室，配備體溫檢測設備，發現體溫異常的第一時間留觀、隔離和移交。針對進出湖北、武漢交通工具進行必要的檢測，確保「一斷三不斷」措施落實到位。同時做好在交通工具上和病例密切接觸人員追溯工作，確保在返程高峰過程中，傳播風險降到最低。