【武漢肺炎】鍾南山：新冠肺炎病死率遠低於沙士、伊波拉或H7N9

武漢新冠肺炎疫情仍在蔓延。2月9日，中國國家呼吸系統疾病臨床醫學研究中心主任、中國工程院院士鍾南山表示，新型冠狀病毒是冠狀病毒的一種，它跟SARS冠狀病毒是「平行的」。他又指，其病死率遠低於沙士、伊波拉或H7N9。

中國國務院總理李克強（左）此前赴中國疾控中心考察新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控科研攻關工作時和鍾南山（右）交談。（新華社）

鍾南山昨日接受傳媒訪問時表示，根據他們觀察，發現病毒的傳染性強，但病死率相比其他冠狀病毒並不高。「新冠肺炎的病死率約為2.7%，且患者大多為中老年人，病死率雖然比普通流感強，但遠比SARS冠狀病毒、埃博拉（伊波拉）病毒或H7N9流感病毒低。」

鍾南山表示，最關鍵的是看疾病的增加率。新增的病例若是再有下降，那就表明疫情形勢有好轉。

針對目前廣東仍有部分地方存在談新冠肺炎色變的現象，鍾南山表示，大部分人只要早期發現後，保證充分的休息，並配合進行治療，就不會有問題，「要重視，但是無需恐懼。」

據了解，由於廣東疫情以輸入性病例為主導，絕大部分患者均為確診病例的密切接觸者，因而廣東的傳染病防控工作採取「圍堵」策略，主要從傳染源的控制、傳播途徑的切斷和易感人群的保護這三個環節去阻斷病毒的傳播。