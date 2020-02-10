【武漢肺炎】非常時期兩開常委會　中共高層傳遞四重信號

上周一（2月3日），中共政治局常委會七名常委再次召開會議，研究應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控工作。這是中共最高權力層時隔十天就武漢肺炎疫情召開的第二場對外公布的專題會議。上一次會議是在1月25日，中國農曆新年第一天，研究肺炎疫情防控工作，成立由國務院總理李克強掛帥的應對疫情工作領導小組。中共最高權力層，在春節期間，十天之內兩度召開政治局常委會會議，當中反映極其重要的抗疫信號。

中共總書記習近平在講話中稱，這次疫情是對中國治理體系和能力的一次大考，要求總結經驗、汲取教訓。（新華社／資料圖片）

政治局常委會會議是中共黨內高層中保密性極高的會議，很少及時見諸於公開報道。上周的會議聽取了應對疫情工作領導小組和有關部門關於疫情防控工作情況的匯報，研究下一步疫情防控工作。中共總書記習近平在講話中稱，這次疫情是對中國治理體系和能力的一次大考，要求總結經驗、汲取教訓。

十天兩開會非同尋常

在中共的政治運行規則裏，政治局常委會召開的會議是最高層級會議，通常情況下不會公開，被及時報道的更是少之又少。查閱資料可知，2012年中共十八大以來，過去八年，及時公開報道的中共政治局常委會會議僅有15次。其他時候，「政治局常委會會議」只是被「提及」，散見於介紹中央文件的報道、對人事換屆等重大事務的綜述中。

把時間軸往前拉，2019年、2017年和2016年，中共政治局常委會會議都是僅有一次及時的公開報道，內容都是聽取五大黨組（國務院、全國人大、全國政協、最高法、最高檢）工作匯報，聽取中央書記處工作報告。2018年和2015年均有三次及時的公開報道，除了聽取五大黨組和中央書記處工作匯報外，2018年的另外兩次分別是研究河北雄安新區規劃編制，以及聽取當時轟動全國的長春長生公司問題疫苗案件的調查和問責匯報；2015年則是關於「東方之星」號客輪翻沉事件和天津港爆炸事故。

2014年僅有一次及時的公開報道，會議的內容是研究雲南魯甸6.5級地震抗震救災。2013年有兩次，一次是部署四川蘆山抗震救災工作，另一次則是研究當前經濟形勢和經濟工作。而在2020年開年僅僅一個月餘，就已經召開兩次常委會會議，且主題都是研究應對武漢肺炎疫情防控工作，其重要性和緊迫性可見一斑。

梳理及時公開報道的中共政治局常委會會議可知，會議主題大致可以分為三類。第一類是從2015年開始的常規議程，即聽取五大黨組和聽取中央書記處的工作報告，中共十八大以來，共有六次常委會會議屬於這一類型；第二類則是圍繞當時的重大戰略部署而專門召開的會議，2013年4月25日召開的研究當前經濟形勢和經濟工作的會議，2018年2月22日聽取河北雄安新區規劃編制情況的匯報，屬於此列；第三類是圍繞當時重大的自然災害、重大安全事故和公共衞生危機，聽取匯報並部署工作，共計召開七次會議，魯甸地震、天津港爆炸事故、長春長生疫苗事件皆屬此列。而在十天內兩次就武漢肺炎疫情召開政治局常委會會議，聽取疫情匯報及研究下一步防控工作，可謂史無前例。

為應對肺炎疫情，中共十天內兩開政治局常委會會議。（資料圖片）

同步應對短中期打擊

政治局常委會會議強調，要着力做好重點地區疫情防控工作；要全力以赴救治患者，保障醫療防護物資供應，努力提高收治率和治癒率、降低感染率和病死率；要加大科研攻關力度；要切實維護正常經濟社會秩序；要做好宣傳教育和輿論引導工作……這些指令都非常有針對性，透過新華社播發的新聞通稿，至少可以看到以下四重信號。

首先，肯定當前疫情防控，但不迴避問題和不足。「在黨中央集中統一領導下，在各方面共同努力下，防控工作正有力開展。」這是這次會議對當前疫情防控工作的肯定。但肯定的同時也沒有迴避問題，指出依然存在差距和短板。習近平在會議上強調：「這次疫情是對我國治理體系和能力的一次大考，我們一定要總結經驗、吸取教訓。」新華社引述習近平要求「各級黨委和政府……盡快找差距、補短板，切實做好各項防控工作」，「堅決服從黨中央統一指揮、統一協調、統一調度，做到令行禁止」。表述指明了疫情防控過程中存在的問題，而解決這些問題將是未來工作重點。

其次是明確失職瀆職者將受到嚴懲。在會議上，習近平指出：「在疫情防控工作中，要堅決反對形式主義、官僚主義……對黨中央決策部署貫徹落實不力的，對不服從統一指揮和調度、本位主義嚴重的，對不敢擔當、作風漂浮、推諉扯皮的，除追究直接責任人的責任外，情節嚴重的還要對黨政主要領導進行問責。對失職瀆職的，要依紀依法懲處。」

武漢新型肺炎疫情至今的快速擴散，不少聲音指摘自疫情爆發最初時，武漢市及湖北省政府官員存在瞞報等行政不當問題。圖為武漢市長周先旺。（資料圖片）

此次疫情防控中暴露出來的一些形式主義、官僚主義的問題，引起激烈反應。針對武漢新型肺炎疫情至今的快速擴散，不少聲音指摘自疫情爆發最初時，武漢市及湖北省政府官員存在瞞報等行政不當問題。在武漢出現第一例冠狀病毒感染肺炎病人之後40多天，從武漢市、湖北省相關官員到國家衞生管理部門，非但沒能及時發出預警提示，採取果斷措施，還一再隱瞞疫情真相，多次聲稱「未發現明顯人傳人現象」，令社會喪失警惕心，以至錯過最佳防疫時機，直接釀成疫情蔓延至中國各地和部份海外地區。武漢地方政府甚至以傳謠的理由，查處了八名在疫情初起時於網上公開預警的「違法人員」。

湖北省長在武漢封城時口口聲聲承諾「物資儲備和市場供應是充足的」，結果迅速傳出武漢乃至整個湖北省物資短缺的消息，尤其是醫療物資嚴重供應不足，包括武漢市一眾三甲醫院在內大部份醫院頻頻傳出防護用品告急的新聞。尤其離譜的是，湖北省許多醫院向外界發出求援資訊後，來自中國各地的大量捐贈物資竟然因為武漢市和湖北省職能部門的低效、繁雜審批程序而不能及時發放。武漢紅十字會在物質調配，救災款物公開透明等問題上，也飽受質疑。在這場公共衞生危機之後，必然將有官員因此面臨「下課」，也有人因此要承擔「領導責任」。

第三，疫情輿情紛擾，將強化管控。上述會議強調：「要做好宣傳教育和輿論引導工作，統籌網上網下、國內國際、大事小事……要正視存在的問題，及時發布權威資訊，回應群眾的關切，增強及時性、針對性和專業性……要加強網路媒體管控，推動落實主體責任、主管責任、監管責任。」

會議強調：「要做好宣傳教育和輿論引導工作，統籌網上網下、國內國際、大事小事……要正視存在的問題。」（中新社）

伴隨着來勢洶洶的武漢肺炎疫情，還有同樣來勢洶洶的混亂輿情。在確認疫情爆發之後，當地政府部門的不作為，對於疫情真相的隱瞞，比如多次聲稱「未發現明顯人傳人現象」，這樣不當的處置，加劇了社會的恐慌和輿情的洶湧。更有一些媒體發布不負責任報道引發社會恐慌，比如雙黃連口服液能抑制新型冠狀病毒的消息，引發了民間搶購潮。消息的混亂，很大程度上影響了人們對疫情的判斷。

此外，會議着重對涉及疫情防控階段的經濟發展作出部署，,除了再次提到「穩就業、穩金融、穩外貿、穩投資、穩預期」之外，「加大金融支持力度」成為重中之重。會議指出「要在做好防控工作的前提下，全力支援和組織推動各類生產企業復工復產，加大金融支持力度，加大企業復產用工保障力度，用好用足援企穩崗政策，加大新投資專案開工力度，積極推進在建項目。」

武漢肺炎疫情對經濟的影響開始逐漸顯現，延期開工和隔離導致的效率低下，直接造成企業收入下滑，但同時又要面臨租金、員工工資等支出，給企業帶來了嚴峻的流動性壓力。細看各項扶持政策，已屬於政策允許範圍內的積極施策，其中意義不限於扶持本身，更為重要的是釋放一個信號，即抗擊肺炎疫情是全社會的事情，疫情產生的損失直接作用於企業，但全社會都需要在尋找可行的方式的同時共擔損失。

國家衞健委副主任王賀勝調任湖北省委常委，頗有「臨危受命」之意。（資料圖片）

料有重大人事變動

值得高度關注的是，此次會議「還研究了其他事項」。一般情況下，「其他事項」就可能意味着，重要的人事佈局與調整的到來。按照中共黨內慣例，省部級官員須由中共中央政治局常委會討論通過，由政治局會議通過。中國國家行政學院教授汪玉凱曾表示，「其他事項」多是與政治局會議主題關係不大，但又非常重要，「更多的可能還是涉及人事方面」。上周六（2月8日），國家衞健委副主任王賀勝調任湖北省委常委，頗有「臨危受命」之意。

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