【武漢肺炎】日本前線觀察：防疫「模範生」給北京敲響警鐘

自2020年1月中國武漢爆發新冠肺炎以來，日本對於中國給予了前所未有的關注與支援，這讓長期以來飽受歷史問題、領土紛爭、意識形態對抗等問題困擾中日兩國在這個全球緊急時刻竟然迎來了一次不同尋常的蜜月期。而日本政府在此次管控疫情中表現出的高效、透明和人性化獲得了中國各階層讚譽的同時，也很多人被認為這是給北京做了很好的示範。那麼，日本在疫情面前如何給予中國支援，中日關係又將出現哪些變化，日本政府的做法能夠給中國何種啟發？多維新聞特約記者劉海鳴就此話題在日本東京進行了採訪。

連日來，中共中央政治局委員、國務院副總理孫春蘭指導督導湖北省、武漢市刻不容緩依法採取果斷措施，不折不扣落實「四類人員」分類集中管理措施，真正做到應收盡收、不漏一人。圖為2月8日，孫春蘭在武漢雷神山醫院慰問醫務工作者。（新華社）

支援中國，日本拿出「舉國之力」

在此次對抗新冠肺炎疫情中，儘管日本自身確診病患人數已是全球第二，但其仍然不遺餘力對中國進行了援助，從日本中央政府到各個地方自治體政府以及民間團體、組織、個人，給予中國各個地方大量的資金和物資援助。日本執政的自民黨幹事長二階俊博和聯合執政的公明黨幹事長齊藤鐵夫此前更是對媒體表示，日本願舉「全國之力」幫助中國度過疫情災難。

截至目前為止，日本官方和民間已通過多種渠道向中國捐贈了大量的口罩，防護服和護目鏡，甚至在日本國內確診感染病例不斷增加的局面下，日本企業生產的大量口罩仍然優先運往中國，以至於出現了日本國內市場幾乎無口罩可以供應的民眾的局面。

日本各界向中國捐助大量醫療物資。（中新社）

而旅日的華人也在疫情發生後自發組織募集捐款和物資，向武漢等疫情重災區進行援助。記者在東京採訪了日中地方文化與貿易振興交流會會長村田正義，他表示，中國的肺炎疫情是21世紀進入20年代後的一次全人類面對的大災難，作為中國的鄰國，日本很多國民也非常關注，希望全力給予援助，「中國在東日本大地震的災難時刻也幫助了日本，日中兩國保持友好穩定的關係對於東亞地區，對於整個世界來說都是一件好事。」

採訪中，很多日本民眾也對記者表示，儘管日本市場上現在也很難購入口罩等防護用品，但中國此時更需要這些物資，茨城縣土浦市市民鳩尾裕子表示，中國現在遇到了很大的困難，面對疫病，人類不分國別，希望日本的微薄之力能讓中國的各位早日恢復平靜的生活。

武漢肺炎疫情發生後，日本有藥妝店為武漢祈福。（微博）

中日蜜月？先別急着下結論

對於日本的支援，中國官方和民間給與了極高的評價，中國外交部例行記者會上，發言人華春瑩表達了對日本各界的感謝，中國外交部的官方推特賬號也用日語發推文稱謝，表示中國不會忘記日本在此時刻給予的關照，疫情是暫時的，中日友誼卻是長遠的。

但一些分析人士對中日關係未來的走向也給出了謹慎樂觀的看法。日本柳澤國際智庫研究員村上真一認為，此次日本官方到民間熱心支援中國將對兩國關係產生影響。對於中國來說，2020年初面對美中貿易戰爭和瘟疫的雙重打擊，中國不希望在東亞地區與日本產生激烈的衝突與對抗進一步增加國內和國際所要面臨的壓力，而日本此次的全力援助給北京創造了一個深入強化對日友好關係的機會，中南海將有更多選擇壓制中國國內對日強硬派和民族主義者的反日情緒，使兩國加速接近。但問題在於日本自身，即使日本國內在疫病面前表現出了對中國的同情與支持，但日本國內對中國警惕心理，尤其對於中共政權不信任的氛圍沒有得到改變，尤其在去年北海道大學學者被北京當局逮捕事件更是讓日本學界與中國的關係降至冰點，至今依然有大量的日中間學術交流被日本學界擱置和取消。這些都是日中關係中的不確定因素。

武漢肺炎疫情持續，或影響習近平2020年春天對日本的國事訪問。（資料圖片）

日本國立筑波大學的多位學者也對目前日中關係保持謹慎態度。其中有學者認為，北海道大學教授被中國拘捕的事件產生的負面影響並未結束，而此次疫情目前的形勢也依然不甚明朗，或將對未來地緣政治格局產生很大影響，具體來說可以從目前多國因疫情關閉邊境和禁止中國人入境，中國經濟在此次疫情中會遭到多大程度的打擊以及對全球產業鏈的影響等角度進行持續深入的分析和觀察，或許事件最終會出現令人驚訝的結果。

透明高效，日本演示「國家治理現代化」

值得注意的是，稍早前，武漢醫生李文亮之死引爆了中國輿論。中國大陸防火牆內，人們在祭奠李文亮的同時，也掀起了批判當局的網絡風暴。在對整個中共國家現代化治理水平的一片置疑聲中，中國精英階層和普通民眾甚至包括部分官員也在私下悄然對中國如何實現國家治理現代化進行了大量討論。而此次日本在疫情管控以及支援中國物資等方面，政府和民間高效透明的工作也給這一次在疫情中飽受詬病中國政府做了一次很好的示範。

武漢肺炎對中國來說，無疑是一場治理體系與治理能力的雙重大考驗。（AP）

記者採訪了日本政府外務省外交政策局官員森島健，他表示，日本政府一項最基本的工作原則就是對國民保持公開與透明，政府的資金來源是納税人，政府必須要對納税人抱持應有的尊重，日本政府的各級官員就是基於這一理念開展工作。而這一理念現在也已經貫穿日本社會的各個層面，從個人到企業，到社會團體等，公開透明的已經成為社會共識。

森島說，當然，日本的公開透明光有願景是無法實現的，日本在制度設計以及立法層面保障了這種社會機制，在此次大規模支援中國的物資募集和捐助中，日本對於物資來源、價格信息、資金數量等，各個涉及其中的機構都進行了「無保留」的公開。同樣，在防止疫情擴散的各項組織工作中，日本政府也在網上對確診患者信息在保障基本人權的前提下進行了最大程度的公開，尤其對於患者的行動軌迹，在掌握情報的基礎上進行了細緻的公開，保障公眾的知情權。

他表示，日本樂見一個高效、公開、透明的中國，希望日本的治理經驗能夠在此次疫情上幫助中國更高效地應對各種困難。

而日本法政大學日中關係研究員上田圓華的介紹則具體分析了在國家現代化治理中中日之間存在的差距。她認為，日中之間一個很大的區別在於，制度設計理念上的前置與後置問題。日本社會十分注重流程設計中的前置效應，即在一個流程（法律法規）開始運行之前，要將流程運行中需要面對的方方面面的問題考慮清楚並制定出對策，排除不具可操作性的流程以及會帶來疑問的流程，排除流程中會給執行者帶來困難麻煩的流程，流程的設計必須是嚴謹的，人性化的。

上田圓華強調說，中國也提出以人為本的理念，日本的以人為本的理念是在制定流程（法律法規）中即使損失一些效率，也要保證執行流程人員在身心上不會承受過大的壓力，面對過於繁雜的操作，保障人權。

她說，一旦流程被制定之後，要保證執行流程的人員每個人都能100%掌握流程的各個環節，並嚴格的執行流程。事實上，日本社會從政府到中小企業，運行中的各種流程（法律法規）都是可以讓每一個參與其中的人非常容易就能掌握的。「你所要負責的流程中的那一部分，已經在前置制定流程和分解任務的階段被嚴謹、科學、充滿人文關懷地設計好了，這也是一種人權保障的體現。」

「當然，流程設計中有很多具體的細節，但需要清楚的是，在整個過程中，人的體驗和感受的好壞永遠是被放在第一位的判斷標準。」上田圓華對記者說。

日本柳澤國際智庫研究員村上真一則表示，他注意到了疫情開始後中國網絡輿情出現的對中國政府越來越多的抱怨和不信任。他認為，對比日本政府公開的疫情數據，中國政府所公開的確診病例數據上確實有很多模糊的地方，尤其在人員行動軌迹等方面。還有一些一直讓公眾質疑的領域比如在醫院以外到底還有多少沒被收治的病患，這一方面中國政府沒有調查數據，中國的官方媒體也沒有對此進行任何的調查報道。

疫情開始後中國網絡輿情出現的對政府越來越多的抱怨和不信任。（資料圖片）

村上表示，日本社會保持公開透明其中一個方面就是建立在對於減少信息死角做出的努力，減少信息死角，政府和民間需要做出共同的努力。他說他注意到中國媒體將很大的注意力放在了入院患者的治療條件，以及對於醫護人員辛苦努力報道的領域。「但這些領域往往已經是獲得了最好的社會資源源源不斷支持的領域，即使在困難的局面下，這些領域的狀況相信應該是最好的，我想現在中國社會最應該關注並尋找的，應該是那些在疫情中得不到社會資源支持的領域。發現這些領域並及時予以應對的能力是保障國民基本人權，體現一個國家現代化治理能力的標誌。日本正是基於這種體制建立起相對公平、透明、公正的社會。」

「此次日本的應對疫情，支援中國也是基於這種理念，希望能對中國的制度優化起到借鑑和幫助。」村上真一最後笑着對記者說。