【武漢肺炎】新冠病毒和SARS有何關係？專家：相似但非同一種病毒

湖北省於2月9日（周日）召開第19場疫情防控工作新聞發佈會，華中農業大學教授陳煥春在會上介紹疫情情況時口誤稱「新型冠狀病毒屬於SARS冠狀病毒」，該說法迅速引發關注。有網友將其解讀為兩者為同一病毒，也有人就此提出質疑。

武漢華中農業大學教授陳煥春指出「新型冠狀病毒屬於SARS冠狀病毒」，其後澄清是口誤。（截圖）

據《新京報》報道，對於上述說法，記者向陳煥春進行核實時，他指該說法屬於口誤。「真的不好意思，完全屬於口誤，掉了兩個字。」他表示，應為「新型冠狀病毒屬於SARS相關冠狀病毒」。這意味着「新冠」病毒與SARS冠狀病毒相似。該結論是基於中國科學院武漢病毒所石正麗研究員的工作得出的。

對於口誤說出的結論，陳煥春接受採訪時，說了9句對不起，表示希望媒體幫忙訂正，並最後道謝。

報道指出，對於SARS病毒和新冠病毒的關係，北京一家三甲醫院呼吸科專家解釋，SARS是嚴重急性呼吸系統綜合症的英文縮寫，致病原是一種冠狀病毒，但這個SARS冠狀病毒和2019武漢新型冠狀病毒在分子遺傳學背景上有很大相似性，但不能說是同一種病毒。

一位病原生物學專家則表示，使用同一個受體進入細胞並不能確定就是同一種病毒，與SARS病毒79.5%的同源性也不能證明是同一種病毒。

事實上，據官媒新華社報道，陳煥春在發布會結束後表示新型冠狀病毒不是SARS病毒，此前在發布會上的表述存在口誤。

武漢肺炎疫情蔓延持續，中國多地都加強了對疫情的防控。（AP）

另外，在2月9日晚，國家衛健委高級專家組組長鍾南山院士、中疾控有關專家也對媒體表示，新型冠狀病毒是一個新的病毒，不是SARS病毒。

鍾南山稱，新型冠狀病毒是冠狀病毒的一種，它跟SARS冠狀病毒是平行的，二者是同一類（病毒），但不是同一種。SARS冠狀病毒是一個專有名詞，是專門指急性呼吸綜合症的病毒，新型冠狀病毒是另外一種病毒，都是屬於冠狀病毒。