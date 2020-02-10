【武漢肺炎】面對尚未結束的疫情　中央須遏制「流氓政府」出現

疫情爆發以來，內地確診感染新型冠狀病毒患者已超過4萬人，疑似病例也大幅超過2萬，即使這樣的數據早已遠超非典，專家警示疫情拐點到來仍然言之尚早。 在這場不知何時能夠結束的「戰役」中，面對國內各區紛紛告急的醫療物資，洶洶而來的社會情緒對立，在一派「兵荒馬亂」的場景裏，中央政府無疑需要更加清醒的定力進行更科學的管理。

什麼是更科學的管理？這似乎是要求政府提供更加技術化的治理方式來為當前情緒化的局面注入理性力量，以及在解決問題上更加合乎規則，以最大限度地避免「骨牌」效應、次生效應的發生。近日，發生在內地的兩宗「搶口罩」事件更是為中國政府敲響了科學管理的警鐘。

大理市衛生健康局發出的《應急處置徵用通知書》顯示，為切實加強疫情防控工作，從雲南省瑞麗市發往重慶市的9批口罩被「依法實施緊急徵用」。（網絡圖片）

2月6日，網上爆出重慶市向雲南省廠商緊急採購的一批口罩，半路被大理市官方攔截徵用。重慶事後發文向大理討要未果。不但如此，大理不僅搶走重慶緊急採購的口罩，甚至連疫情重災區湖北省黃石市向雲南廠商採購的口罩，也被大理扣住「檢查」，迫使已經封城的黃石市4日發函給大理請求放行。大理官方的「截胡」引發社會廣泛熱議，官媒、民眾紛紛討伐大理「欠理」，以諷刺見長的網絡大V「六神磊磊」稱「事理情理法理比不上一個大理」，更有網民直言大理官方行徑透露其野蠻的「土匪」思維。遺憾的是，這樣的「流氓行徑」並不是孤例，繼大理截留重慶、黃石口罩後，又出現青島與瀋陽互相扣留對方口罩等醫療物資的荒唐事件。

網傳一份公文顯示，連湖北省黃石市採購的口罩也被大理扣住「檢查」，逼使已經封城的黃石市在4日發函給大理請求放行。（網絡圖片）

不僅是搶口罩，武漢以及周圍疫情嚴重的市縣也出現患者搶床位，搶肺炎核酸測試劑的問題。放大到全國，搶口罩、搶酒精......人心惶惶的疫情期間，不僅是平民百姓「坐不住」，連官方都開始不顧規則，不講情理。這固然反映了中國當下醫療物資極度緊缺的現實。更關鍵的問題是，這暴露了中國政府在重大突發應急事件上的管理混亂與規則無章。而四川在此期間提出的「醫療物資有限，分級分類管理」則相對就是一個較為科學的管理手段。

而事實上，所謂的科學管理恐怕不僅僅應侷限在口罩等醫療物資的管理上，還有對輿論的管理更應該講究科學。近日，因李文亮之死引發的巨大社會情緒就應該足以給中國政府帶來反思。正如輿論所追問的那樣，在疫情初期官方有沒有壓制言論，而在輿情鼎沸之時，官方是否有意以反覆的「好人好事」、「感動中國」來消解滔滔民意。

這就需要管理者找到「緊」與「鬆」之間的平衡點。要達到這樣的要求，一定是說起來容易做起來難，否則中國歷史上也不會反覆上演「一管就死，一放就亂」。但也正是因為有難度，才有為之努力的必要，這不僅關乎抗擊疫情戰役的輸贏，更關乎前兩個階段裏中國民眾對於中共與中國政府有所折損的信任度的修復。