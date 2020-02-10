【武漢肺炎】履職不力致多人傳染　內蒙「非典功臣」雲文清遭處分

武漢新冠肺炎疫情持續下，因在疫情防控工作中失職失責、履職不力，呼和浩特11家單位、26人於近日被市紀委監委點名通報。其中包括非典（SARS）功臣雲文清。

2018年8月24日，時任呼和浩特市衛生計生委黨組書記雲文清（中）、主任馮小紅（左一）在市婦幼保健院調研。（呼和浩特市婦幼保健院）

根據內蒙古自治區呼和浩特市紀委監委2月10日通報稱，呼和浩特市衛健委、市第一和第二醫院、賽罕區第二醫院在疫情防控工作中出現履職不力的問題，導致多名感染新冠病毒的病患沒有被及時收治，導致更多人被傳染。

通報中批評呼和浩特市衛健委部門對疫情嚴峻性認識不足，落實部署不力，統籌協調不全面，工作舉措落實不到位，防控部署不嚴不細不實，在管理上存在漏洞，重大事項請示匯報不及時，因此要對問題負「主要責任」。

呼和浩特市衛健委黨組書記雲文清因此被黨內警告，市衛健委主任馮小紅被免職，市衛健委副主任王興建被黨內嚴重警告。

今年57歲的雲文清，長期在內蒙古醫療體系工作，曾擔任中蒙醫院院長等職務，2018年升任現職。

值得注意的是，他曾在2003年抗擊SARS（非典）疫情中獲評內蒙古呼和浩特市二等功，並於2007年獲得「全國優秀中醫醫院院長」榮譽稱號。

馮小紅出生於1966年，同樣長期在內蒙古醫療體系工作，曾擔任新城區衛生局局長、副區長等職務，2019年2月被任命為市衛健委主任。她在一個多月前剛獲得公示，擬將被提任為副廳級領導職務。但由於疫情影響，當地兩會決定推遲，而馮小紅如今也因疫情工作失職被免職。

2月3日，中共領導人習近平主持召開有關此次武漢肺炎疫情的第二次政治局常委會議。在這次會議上，中共高層不僅對「不服從統一指揮和調度、本位主義嚴重的，對不敢擔當、作風漂浮、推諉扯皮的（行為）」給予警告，還將追究直接責任人責任，問責黨政主要領導甚至懲處失職瀆職者，據透露還「研究了其他事項」。

有分析指出，正是在此背景下，2月4日湖北省紀委監委率先發難，就湖北省紅十字會調撥緊缺醫用物資不力對其常務副會長張欽等人給予處分，其中張欽本人被直接免職。同日，武漢市統計局副局長夏國華被免職，武漢市發改委兼統計局局長孟武康和武漢市政府辦公廳副主任黃志彤被誡勉談話，3人受處分據稱也與救援物資違規分配有關。

迹象顯示，中共高層可能不會等到武漢肺炎疫情局勢遏制後才啟動問責程序，「清算」有可能與抗疫情同時推進。

武漢新冠肺炎疫情蔓延之際，香港01曾在《「七宗罪」暴露無遺 中央何時問責湖北官場？》一文中分析指出，非常時期，當有非常作為。不論是為了安撫已經沸騰的民怨，重建政府公信力，還是為了成功控制疫情，中央都應儘早採取果斷措施，依法問責和懲處失職官員。