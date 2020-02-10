【武漢肺炎】疫情之下兩度軍機繞台　中共釋放的弦外之音

武漢肺炎疫情蔓延全國之際，綜合台媒今天（10日）消息，解放軍9日、10日連續兩日「繞島巡航」，出動殲-11戰機、空警-500預警機、轟-6K轟炸機經巴士海峽、宮古海峽巡航飛行，並進行實戰課目演練。 據悉，這是解放軍在2020年第2次進行的「繞島巡航」，首次是1月23日，解放軍空警-500預警機、轟-6K轟炸機由大陸南部出海，飛經巴士海峽航向西太平洋，進行遠海長航訓練活動後，循原航線飛返駐地。

2月9日，解放軍東部戰區新聞發言人張春暉空軍大校就海空兵力戰備巡航發表談話，「海空軍出動驅護艦、轟炸機、殲擊機和預警機等武器裝備，檢驗多軍種一體化聯合作戰能力」。另一邊廂，台灣空軍則派出F-16伴飛監視轟-6K，並不斷向解放軍軍機進行廣播喊話，要求撤離台灣防空識別區。台灣國防部及後發新聞稿表示，「中共遠海長航舉動已經衝擊區域安全穩定，危害區域各方共享的和平福祉。」

對於2月9日的「共機繞台」，蔡英文於2月10日接受訪問時認為，這段時間大家最在意的還是防疫，中國大陸的疫情也都是全世界關注的，「所以我倒是覺得，在這個時候做這些軍事動作，沒有意義也沒有必要」。她呼籲陸方，最重要的還是要趕快把疫情控制住，讓整個區域和全球疫情的狀態，可以緩解下來。

而國台辦發言人馬曉光於2月10日應詢時，則為2月9日的「共機繞台」作為北京釋放給台灣的警示提到兩個解釋。其一是「民進黨當局領導人近來不斷髮表具有兩國論含義的分裂言論」，再者是「加緊策劃台美勾連新動作，藉機謀獨」。

首先，蔡英文在2020台灣大選中，獲得817萬高票支持成功連任後，在兩岸政策上發表更激進的言行宣示。在1月15日接受英國廣播公司（BBC）專訪中，蔡英文以近乎「兩國論」的說法拋出震撼彈，「我們叫做中華民國台灣」，引起兩岸熱議。

再者，台灣準副總統賴清德則是於2月2日至10日進行「低調」訪問美國華府的行程。賴清德此次華府行期間，多位美國國會議員發聲挺台，美國宗教自由大使以「台灣副總統當選人」介紹賴清德。此外，賴清德踏入白宮國安會，在「國家祈禱早餐會」（National Prayer Breakfast）上與美國總統特朗普（Donald Trump）、副總統彭斯（Mike Pence）同場，座位被安排在會場最前排，種種互動都被台灣內部輿論認為是台美關係突破的一種象徵。

值此武漢肺炎疫情肆虐之際，蔡英文說，中共解放軍機繞台沒有意義也沒有必要，應先控制住疫情，緩解區域和全球疫情的緊張狀態。（台灣總統府提供）

不過，除了上述兩者原因外，外界認為解放軍「繞島巡航」的時間點似乎也有「弦外之音」。在時間點的選擇上，有人認為這是解放軍的常態化軍事演練，但也有人認為連續兩日演練，背後應該有特殊的政治考量，尤其是選在疫情仍在爆發的時間節點上。

對此又可以有3種解讀，有人認為解放軍演練可以為中共的維穩統治紓解壓力，派遣機艦接近台灣，可適度轉移內部施政矛盾，將整體情緒一致對外抒發。但也有人認為，解放軍在此時刻意繞台演練，試圖對外證明軍方內部並無嚴重疫情傳播，是一種對外的宣示動作。最後則是解放軍刻意選在這個時候繞飛，表示即便是在內地疫情如此嚴重的情況下，也有這個決心和能力應對可能出現的台獨行為，以彰顯所謂的「核心利益」。

不管外界如何解讀，可以發現兩岸關係已經隨着蔡英文連任和民進黨政府「聯美制中」的兩岸政策的調整發生根本性的變化，也使得兩岸關係陷入軍事演練和對峙的常態化，然而北京始終將「武統」做為兩岸統一的選項，但它絕非「最終選項」。這顯示北京已經對美國的憂慮上升到戰略防禦的地步，而軍演也成為防範美國的戰略投機的必要手段之一，但對台灣民眾來說，這當然絕非好事。