【武漢肺炎】內地研發疫苗已開始動物試驗　最快4月人體臨床試驗

內地有科研團隊宣布，最新研發的新型冠狀病毒疫苗已經開始動物試驗。這距離中國疾控中心1月24日成功分離中國首株新型冠狀病毒毒種兩周多。如果動物試驗進展順利，這款新疫苗將最快於4月進入人體臨床試驗。

據《第一財經》2月10日報道，這款疫苗由中國疾控中心、上海同濟大學醫學院和上海生物技術公司斯微生物共同設計開發，斯微生物提供生產疫苗樣本。2月9日，新疫苗的樣本已經在100多隻健康的小鼠身上注射。

武漢肺炎在內地持續擴散，人人自危。（資料圖片）

中國疾控中心的官員證實了新型冠狀病毒疫苗的進展，不過強調：「這還是非常早期的階段，要用到人還有很多『步』要走。」

根據斯微生物方面透露，1月底，研發人員在獲得中國疾控中心提供的新型冠狀病毒抗原後，就開始了兩周的疫苗研製工作。該疫苗是基於mRNA（信使核糖核酸）平台開發的，mRNA是DNA單鏈轉錄而來，和DNA一樣也攜帶遺傳信息，能夠指導蛋白合成。此外，在疫苗的動物試驗中使用了9種至12種不同的抗原。

同濟大學附屬東方醫院院長劉中民教授在接受央視採訪時表示：「小鼠試驗只是對候選疫苗的初步篩選，在通過對有效病毒抗體的搜尋後，就會進行毒性檢驗，這會使用到猴子等大型動物，以保證疫苗進入到人體臨床試驗的安全性。」

同時，為了保證疫苗的客觀性，同樣的疫苗樣本的小鼠試驗也在中國疾控中心和中國食品藥品檢定研究院同步進行。

劉中民教授也說道，基於mRNA的疫苗開發是至今為止最有效和最先進的方法之一，大大地縮短了疫苗的研發周期。

疫苗開發、臨床試驗過程漫長

疫苗安全性責任重大。疫苗的研發對基礎科研設施的要求很高，必須在極高的生物安全要求條件下完成，實驗室要達到P3或P4級別，即便如此，活毒研究的風險依然很大。而且在動物試驗完成後，還要進行臨床安全性、有效性評價等。

公開資料顯示，目前，上海擁有P3實驗室的機構包括上海公共衛生中心和復旦大學等。知情人士透露，上海公共衛生中心也已經展開新型冠狀病毒的相關疫苗研發工作。

傳統的疫苗開發是一個漫長的過程，不過受益於新技術的發展，疫苗開發周期也從過去的幾年縮短至幾個月。

mRNA疫苗模擬了自然病毒感染發生的過程，誘導人體細胞產生與病原體表面相同的蛋白，激活人體的免疫反應，這就猶如在人體內建造一座「製藥廠」。

然而，進入臨床試驗還需要必經的步驟，根據試驗周期和病人的情況，臨床試驗周期可能從幾個月至幾年不等。

斯微生物預計，如果動物試驗進展順利，那麼這款新疫苗將最快於2020年4月進入人體臨床試驗。業內人士認為，斯微生物的研發進度很可能是對標美國生物技術公司Moderna來進行的。

根據Moderna的合作方美國國立衛生研究所NIH疫苗研究中心副主任Barney Graham的官方表態，Moderna的疫苗也將最快於4月進入人體臨床試驗。「這是針對未知新病毒的疫苗探索，也將倒逼流程體制的改革，讓我們期待能夠推進得多快。」NIH還表示，已經準備好擴大規模應對未來的疫苗生產。

據了解，與傳統疫苗相比，mRNA疫苗技術在療效、研發速度、生產的可拓展性和安全性等方面具有巨大優勢。多種病毒抗原能夠整合進一條mRNA，從而可以生產傳統技術難以實現的複雜多抗原疫苗。

目前全球包括美國、英國、法國、澳洲等國家的研究人員仍在積極投入新型冠狀病毒疫苗的研製。(資料圖片)

美英法澳等國家投入疫苗研發

儘管大多數科學家相信，「遠水救不了近火」，等到疫苗被認為是安全的時候，疫情可能已經有所緩解。但目前全球包括美國、英國、法國、澳洲等國家的研究人員仍在積極投入新型冠狀病毒疫苗的研製。一場與病毒「搶時間」的疫苗競賽也隨之展開。

2017年成立的政企合作機構CEPI（流行病防範創新聯盟）自新型冠狀病毒肺炎疫情發生以來，已經向包括Moderna、Inovio、澳洲昆士蘭大學研究團隊等四家初創企業和研究機構各投入900萬美元，支持新型冠狀病毒疫苗的研發。該機構行政總裁Richard Hatchett稱，他們的目標是希望能在4個月內進入人體臨床試驗。

除了mRNA的方法，基於DNA也能夠快速開發出疫苗。美國生物企業Inovio就在中國科學家將新冠病毒的基因組序列發佈到公共數據庫的第二天，啟動了新冠病毒的研發計劃。他們針對新冠病毒的刺突蛋白設計DNA 疫苗，並在兩天之內就設計出一種針對刺突蛋白的疫苗。

Inovio行政總裁Joseph Kim表示，公司根據病毒的基因序列開發疫苗，比使用病毒實體進行試驗的傳統實驗室做法，效率更高速度更快。1月28 日Inovio 與位於蘇州的生物醫藥企業艾棣維欣生物展開合作，採用最新 DNA疫苗技術，共同開發疫苗，並稱爭取在最短時間內將疫苗在中國推進至臨床試驗階段。

武漢肺炎疫情蔓延的情形下，各地民眾都加強了自我防護。（Reuters）

疫苗研製需雄厚資金

「疫苗的研製是一項非常困難的工作，一方面需要強大的技術，雖然技術的難點已經很大程度上被攻破了，但另一方面也需要雄厚的資金。」長期從事冠狀病毒研究的美國侯斯頓洛克菲勒大學貝勒醫學院國家熱帶醫學院教授Peter Hotez教授表示，「從SARS的疫苗研發失敗就可以看出，疫情一過去，疫苗的研發資金投入就明顯不足。本身疫苗的研發難度就非常高，沒有資金支持很難繼續。」

一位中科院上海巴斯德研究所負責人也表示：「有很多困難會阻礙科學家研製疫苗，比如當疫情過去，沒有企業會去做產業化的生產。」但他仍然表示，疫苗的儲備對於未來類似病毒的防控有積極意義。

以伊波拉病毒為例，2014年病毒首次在西非暴發時，沒有疫苗可用，然而在2019年剛果再次暴發伊波拉疫情時，有超過20萬人注射了伊波拉疫苗，及時地抑制了疫情的擴散。